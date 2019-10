Realizan paro nacional al menos 25 universidades públicas del País, entre ellas la UAS

Exigen 17 mil millones de pesos más de presupuesto, pero AMLO no cede

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cederá a presiones o chantajes de las universidades públicas para aumentarles recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, ante el paro en al menos 25 instituciones.

El Mandatario nacional fue cuestionado durante su conferencia de prensa matutina sobre la exigencia de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de incrementar más de 17 mil 230 millones de pesos al gasto de las mismas para el próximo año.

"Si no se tiene la razón, aunque se pare el país, porque si no vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas [...] Ahora, si hay justicia, sí, sin dudas. Si es una petición justa, se tiene que responder, pero no es así de que nos agrupamos y va la huelga si no nos das", advirtió el presidente.

"Esos son grupos de presión [los que se van a huelga o paro] y así no es ya la cosa, ya se cambió, hay que revisar nada más cuánto es el presupuesto de cada universidad, cuánto recibieron este año, cuánto se está estimando que van a recibir el próximo", abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Todos estamos obligados a actuar con austeridad y puedo hablar así porque tengo autoridad moral [...]. Así ya no es la cosa, cuentas claras y chocolate espeso. Primero es, a ver, cuánto recibiste, cómo se ejerció", agregó el político tabasqueño desde el Palacio Nacional.

"Sí son autónomas las universidades, pero tiene que haber también transparencia en el manejo de los fondos porque es dinero del Presupuesto, del pueblo, es dinero sagrado del pueblo [...] La autonomía no puede utilizarse para hacer una mala administración de los dineros del Presupuesto. Si hay cuentas claras y si corresponden a la Federación los adeudos, la Federación va a cumplir", señaló el presidente.

López Obrador criticó, además, que muchas veces las universidades, bajo el pretexto de la autonomía, no dan cuentas claras del manejo de los recursos públicos, y ni siquiera se reparte con responsabilidad, "porque hay maestros mal pagados, mal cobrando por hora".

"Si se pueden hacer ahorros y priorizar, considerar el pago de maestros, no gastos superfluos, muchas veces se destinaban recursos de las universidades para financiar congresos, visitas al extranjero, mucho turismo político, universidades que hacían congresos con todos los gastos pagados, no solo les daban los viáticos, les pagaban por venir a dar una plática a expositores que cobraban", indicó el mandatario nacional.

"Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, y tenemos que actuar con disciplina, porque si se da dinero a diestra y siniestra, pues entonces se caería en déficit y tendríamos que aumentar impuestos, crear impuestos nuevos, decretar gasolinazos, pedir prestado, aumentar la deuda como era antes, eso ya no", acotó López Obrador.

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), el cual agrupa 90 sindicatos, amagó con paros y huelgas en al menos 25 instituciones de educación superior, debido a que el pago de nómina no ha sido cubierto durante los últimos meses en universidades autónomas.

Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la CONTU, refirió que el paro nacional se realiza en rechazo a las políticas de restricción presupuestal que el Gobierno Federal pretende imponer a las instituciones públicas y autónomas de educación superior.

La decisión sobre un mayor presupuesto a la educación superior ya está en manos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que en las próximas semanas deberá discutir y aprobar el proyecto del PEF para el próximo año, mismo que fue enviado por López Obrador.

El 1 de octubre, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar se reunió con integrantes de la CONTU, quienes expusieron que las universidades no cuentan con recursos suficientes para pagar la nómina de los académicos, motivo por el cual pedían el aumento del presupuesto.

Las universidades que se encuentran en crisis y que participarán en en el paro serán las autónomas de Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapas. Adicionalmente se sumarán al paro en Veracruz, Campeche, Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán, Sonora, Guanajuata, Ciudad Juárez, y Querétaro.

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, reconoció que "Un paro como este llega en un momento en el que está iniciado la discusión por el presupuesto, donde muchísimos de los sindicatos de las universidades tienen problemas de pago y ya empezaron a tener problemas de quincena".