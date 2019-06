Realizan Primer Foro de Economía Solidaria de Pronaes en Sinaloa

El evento promovido por Pronaes se realizó en el auditorio del Acuario Mazatlán y se presentaron ponencias de proyectos que se pueden llevar a cabo para impulsar este tipo de economía

Belizario Reyes

09/06/2019 | 12:39 AM

MAZATLÁN._ En busca de impulsar una forma económica que tenga como centro a la persona y no al dinero como ocurre con el modelo neoliberal, ayer se realizó en este puerto el Primer Foro de Economía Solidaria de Pronaes en Sinaloa

En el evento promovido por la Promotora Nacional de Economía Solidaria, que se realizó en el auditorio del Acuario, se presentaron ponencias de proyectos que se pueden llevar a cabo para impulsar este tipo de economía que inició en el estado de Michoacán y que ya se impulsa en la mayoría de estados del país.

Ahí la doctora Yanira Green presentó el proyecto “Impulso a la Producción Pesquera en Sinaloa”; el ingeniero Alfredo Loaiza Meza expuso sobre “Sistema de Producción Agropecuaria en el Estado de Sinaloa”; el doctor Héctor Alejandro Leyva Hernámdez presentó el proyecto “Alternativas Sustentables para una Economía Solidaria” y el padre Marcos Linares Linares, coordinador nacional de Pronaes, presentó su ponencia sobre Economía Solidaria.

Recordó que durante varios años en su labor de sacerdote implementó este modelo en una comunidad del estado de Michoacán donde la gente estaba dividida por problemas incluso de asesinatos de antaño, pero poco a poco fue convenciendo a los pobladores a trabajar de manera organizada para el bien de su comunidad, con apoyo de los migrantes de la misma y posteriormente con la ayuda del Gobierno Municipal hasta convertirse en un modelo reconocido a nivel estatal y nacional.

Por ello cuando llegó la nueva administración del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a través del padre Alejandro Solalinde, lo invitó a implementar este modelo a nivel nacional, aceptando pero que no fuera desde el sector público ni privado, sino desde el sector social que es el que ha estado más olvidado, y si se puede con el apoyo de los sectores públicos y privados, pues constitucionalmente estos tres sectores tienen la responsabilidad de trabajar por el desarrollo del país.

El Programa Nacional de Economía Solidaria busca el desarrollo de las comunidades a través de la unión y la organización para mejoras en la misma, impulso de granjas, cooperativas, cultivo de productos con garantía previa de comercialización, entre otros, y que los beneficios sean primero para quienes más lo necesitan pero quienes realmente lo merecen, continuó.

Por ejemplo se le entregan los beneficios primero a quien más lo necesita por ser alguna persona con algún problema de salud o de capacidades diferentes, pero no se le dá por ejemplo a una gente que aunque lo necesite no quiera trabajar o a alguien que se lo vaya a gastar en algún vicio, a esas personas se les puede ayudar de otra manera.

No es un modelo socialista donde lo que se busca es darle igual a todos lo merezcan o no, sino que impulsa la unión y la organización para beneficiar primero al que más lo necesita y lo merece y a todos los participantes que con ese trabajo se ven como hermanos, pero en ésto no se involucra a partidos políticos ni religiones, aunque los miembros pueden profesar la religión que ellos consideren necesario o ser ateos o tener simpatías por alguna agrupación política.

Entre otros puntos el padre Linares Linares dijo que Pronaes es un equipo interdisciplinario a nivel nacional que han conjuntado experiencias, conocimientos y sobre todo la voluntad de ayudar al país.

También enfatizó que hoy hay una necesidad de humanización que tiene el mundo, de que las personas se ayuden y la globalización trajo la oportunidad de ver a todos los seres humanos como hermanos y también ha abierto la puerta de los mercados tanto para exportar como importar los productos.

“Hoy los países que están creciendo, desarrollándose son los que se están uniendo y organizando entre ellos, ahí están los chinos, ahí están los coreanos, si alguno de ustedes ha ido a Estados Unidos van a conocer razas y culturas cómo entre ellos se ayudan, llega un coreano, un chino a Estados Unidos, un árabe, un judío y ya tiene trabajo, ya tiene casa, ya tiene una escuela a dónde va a estudiar, muchos inclusive en algunas razas ya le tienen su negocio con la encomienda de que cuando él crezca y se desarrolle haga lo mismo con otro que llegue igual y así se van transmitiendo ellos la solidaridad”, subrayó.

Pero en el caso de los mexicanos si llega un paisano algunos andan pensando hasta echarle a la Migra si se puede porque piensa que le va a quitar su trabajo, si alguien pone un negocio y le está yendo bien otro pone un negocio enfrente para hacerle la competencia, pero esa situación ya no se quiere que continúe.

“Si realmente queremos cambiar a este país tenemos que cambiar nosotros, el cambio en esta vida, el cambio está en cada uno de nosotros, ...hoy tenemos que aprender a trabajar en equipo porque esa es la mejor manera de estar bien con Dios”, subrayó el coordinador nacional de Pronaes.

A la inauguración del Primer Foro en mención acudieron autoridades, productores e integrantes de algunas cooperativas de la entidad.

En el Segundo Foro, que se prevé se haga lo más pronto posible, ya va a ser para capacitación a quienes se quieran integrar para realizar proyectos productivos en este Programa Nacional de Economía Solidaria, se dio a conocer.