Realizan pruebas de hepatitis C en Hospital General de MazatlÃ¡n

Realizan pruebas de hepatitis C en Hospital General de Mazatlán

Las pruebas son gratuitas y se aplican en un módulo ubicado junto al área de consultorios

Verenice Peraza

MAZATLÁN._ Durante septiembre y octubre en el Hospital General “Doctor Martiniano Carvajal” se estarán realizando pruebas rápidas de hepatitis C.

El módulo se ubica justo en el área de consultorios y a la semana se realizan cerca de 100 pruebas.

Kathia Guerrero Palomo, encargada del módulo, expresó que la hepatitis es una inflamación del hígado y hay de varios tipos.

Comentó que uno de estos tipos es el hepatitis C, que es causado por el virus de la hepatitis C (VHC). La hepatitis C generalmente se transmite a través del contacto con sangre infectada, explicó.

“Aunque también puede contagiarse a través de las relaciones sexuales con una persona infectada y de madre a hijo durante el parto”.

Guerrero Palomo destacó que la prueba es sin costo alguno y si alguna persona sale positiva, se le apoya con el tratamiento.

De un total de 100 personas, solo dos han salido positivos, precisó.

“La mayoría de las personas que están infectadas con hepatitis C no tienen síntomas durante muchos años.

“Uno de los síntomas es como si tuviera la gripe. También puede tener ictericia, que es una coloración amarillenta de la piel y los ojos, orina de color oscuro y deposiciones pálidas”, explicó.

La prueba de hepatitis C es rápida y solo es necesario pinchar uno de los dedos del paciente.

La hepatitis C no mejora por sí sola y la infección puede durar toda la vida y producir cicatrización del hígado o cáncer de hígado.

Los casos más graves pueden requerir un trasplante hepático y no hay vacunas contra la hepatitis C