Realizan segunda mesa de trabajo para búsqueda, localización y identificación de personas desaparecidas

Noroeste / Redacción

Con presencia de titulares o representantes de dependencias que tienen qué ver con este tema, el jueves se realizó la segunda mesa de trabajo para revisar la política de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en Sinaloa.

Y el acuerdo al que se llegó es que se aplicará una capacitación interinstitucional orientados a las atribuciones y competencias de las dependencias y organismos involucrados con el fin de obtener mejores resultados.

La reunión se realizó en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y fue encabezada por su presidente José Carlos Álvarez Ortega, quien destacó lo trascendental de la reunión que busca que el Gobierno estatal revise y adopte políticas públicas para combatir esta problemática.

“En nuestro país la desaparición de personas representa una gran problemática, sin embargo, no solo nos enfrentamos al fenómeno como tal de la desaparición, si no a lo que representa la búsqueda, localización e identificación de esas personas, razón por la cual, las políticas públicas deben de ser integrales con el objetivo, que además de la búsqueda se prevengan las desapariciones forzadas, se esclarezcan las ya ocurridas, se tengan el justo castigo de los perpetradores y se adopten las medidas de protección a las víctimas, entre otras medidas que garanticen que no se vuelvan a cometer esas desapariciones forzadas”, expresó

En la reunión también estuvo presente Ana Lidia Murillo Camacho, encargada del despacho de la Representación de la Secretaría de Gobernación en Sinaloa, quien recalcó que reconocer esta crisis por la que atraviesa el país y Sinaloa no es suficiente, por lo que necesario atender de manera integral esta deuda con las víctimas y sus familias.

“El trabajo en coordinación puede favorecer el desempeño de nuestra responsabilidad en materia de desaparición de personas estamos frente a retos que solo con mecanismos de inteligencia y la coordinación eficiente podremos atender para garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares”, dijo.

También estuvieron presentes en la mesa representantes o titulares de la Novena Zona Militar, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, del Centro de Comando, Control y Comunicaciones (C4i), de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República, del Instituto Estatal de Protección Civil, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Dirección de Vialidad y Transportes y del Sistema DIF Estatal.