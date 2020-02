Realizan SS e Issste Feria de la Salud dirigida a los hombres; cualquiera puede ir a checarse

La llamada Feria de la Salud, un modelo que creó el Instituto, pero que retomó la Secretaría de Salud del gobierno estatal, ahora aplicará para la detección y prevención de enfermedades

José Abraham Sanz

Desde las 08:00 y hasta las 14:00 horas, cualquier sinaloense que sea o no derechohabiente del Issste, podrá acudir a la explanada del Palacio de Gobierno para hacerse pruebas de sobrepeso, diabetes, hipertensión, adicciones y cáncer de próstata.

La llamada Feria de la Salud, un modelo que creó el Instituto, pero que retomó la Secretaría de Salud del gobierno estatal, ahora aplicará para la detección y prevención de enfermedades.

“En febrero estamos muy incisivos, o muy insistentes, en que esto se lleve a cabo; el año pasado por ponerles un ejemplo, hicimos más de 30 mil acciones en un mes, que nos representan más de 700 acciones diarias de detección, en cinco ejes, obesidad, diabetes, hipertensión, adicciones y por supuesto el tema muy sensible, que es la prevención y detección de cáncer de próstata”.

“El día de hoy estamos en la explanada de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado... para que no nada más a los trabajadores del Gobierno del Estado, que son nuestros derechohabientes, sino que cualquier sinaloense que pase por aquí pueda atenderse... en febrero, el Issste abre las puertas a cualquier hombre, derechohabiente o no derechohabiente, para hacer detecciones oportunas en esos cinco ejes que les acabo de comentar”.

En la apertura de la jornada, también estuvo presente el secretario de Salud, doctor Efrén Encinas Torres, quien destacó la respuesta.

“Es muy importante estas acciones porque por ejemplo generalmente los hombres no somos como las mujeres, la mujer acude más a la búsqueda de la atención médica, los hombres generalmente no lo hacemos hasta que nos sentimos mal, se siente uno súper hombre pero no, también nos enfermamos y hay que cuidarnos en salud porque tenemos una familia”, expresó Encinas Torres.

“Ahorita, por ejemplo, se está haciendo la detección de antígeno prostático, pero si alguien se detecta en un patrón de anormalidad tiene que ser visto por el médico especialista y ahí entran las valoraciones más precisas, ahí es donde a uno le da más pena o vergüenza pero no, aquí no existe eso, no debiera de existir, se puede detectar a tiempo y es curable”.

También se realizan en esta jornada de atención médica servicios preventivos de odontología, nutrición, salud reproductiva, detección rápida de VIH, antígeno prostático, vacuna contra la influenza, toma de muestra de glucosa, presión, peso y talla para la población en general.