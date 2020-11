Realizan vigilia en el centro de Culiacán por las víctimas de violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, colectivos mostraron trabajo audiovisuales con temática de mujeres

América Armenta

Que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia, fue la demanda de los colectivos que proyectaron cortometrajes sobre las mujeres y movilidad, así como del acoso callejero, evento realizado en la Pazuela Obregón, en el primero de 16 días de activismo contra la violencia de género.

Jane's Walk Culiacán, Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Feministas Alteradas Sinaloenses y otros colectivos se unieron para posicionarse en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, iniciando con la proyección de Mujeres, Movilidad y Covid-19 y Reacción, además de audios para demandar que se frene todos los tipos de violencia que sufre este grupo vulnerable, así la ciudadanía que pasaba por el corazón de Culiacán podía escuchar las demandas

Nancy Pamela López Valdez, expresó al exponer su trabajo que por medio de un mini cortometraje buscó exponer cómo se mueven las mujeres en el contexto de una emergencia sanitaria, sobretodo aquellas que salían a trabajar en actividades esenciales que nunca se detuvieron, como las enfermeras, cocineras en restaurantes, trabajadoras de farmacias, que no era opcional confirmarse.

"Lo que quisimos fue demostrar que el contexto en el que las mujeres se movían cambió, estaban más expuestas en la calle y en el transporte público ahora que viajaban prácticamente solas", detalló López Valdez.

La activista consideró que la movilidad de mujeres se documenta poco, a pesar de que hay una encuesta de percepción de seguridad del INEGI señala que alrededor del 30 por ciento de las mujeres ha dejado de usar servicio como taxis para moverse, el 27 por ciento de mujeres que han dejado de salir a caminar en los espacios públicos de la ciudad y alrededor del 11 por ciento ha dejado de usar transporte público por presentar situaciones de acoso u otra violencia.

"Muchos hombres tienen la ventaja, por así decirlo porque realmente no es una ventaja, de comprar un carro privado para moverse de manera más agusto y no tener que ser violentados, pero una mujer no una mujer se tiene que seguir exponiendo a transportarse en un transporte público precario porque no le queda de otra", declaró.

"Entonces pues no todas tienen la facilidad decir: - me voy a comprar un carro y ya no voy a sufrir acoso ni violencia en los camiones-, a las mujeres no nos queda de otra y más ahora con la situación de la pandemia, menos nos queda de otra que tener que viajar en camión, que a veces a ciertas horas pues ya vienen más vacíos y te quedas con esa zozobra de saber si vas a llegar seguro a tu casa", agregó.

El mini cortometraje realizado junto a Christian López, quedó en la selección oficial de la Muestra Internacional de Cine y Movilidad, que se presentó en la Cineteca Nacional el 8 de noviembre.

En el evento también estuvo presente la artista Inés Arce, activista que permaneció realizando bordados con mensajes feministas para exigir que se detenga la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, mostrando también los bordados realizados por sus jóvenes discípulas que encontrado en esta una manera de expresar las demandas feministas.

Al finalizar, se encendieron luces por las mujeres que han sido violentadas, además de imprimieron las imágenes de las víctimas de feminicidios en el estado y pancartas con frases feministas para empezar con la vigilia.

"Con este evento estamos haciendo un llamado a nuestras autoridades a que redoblen esfuerzos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra nosotras, decirles que en Sinaloa las mujeres no nos sentimos seguras, decirles que cuando andamos en las calles tenemos miedo y que no queremos seguir teniendo miedo, las mujeres en Sinaloa no queremos seguir así, esto necesariamente implica que el Estado, las instituciones, hagan lo que les corresponde, es decir, prevenir que se atente contra nuestra integridad física, contra nuestra vida", expresó Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses en su mensaje.