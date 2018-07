Reaparece Laureano Brizuela, el Ángel del Rock - Noroeste

Reaparece Laureano Brizuela, el Ángel del Rock

El cantautor argentino promueve el sencillo Volveré, del nuevo material que tiene en proceso

Noroeste / Redacción

Volveré es el primer sencillo de lo que será el nuevo material discográfico del cantautor argentino Laureano Brizuela, material que está en proceso de grabación luego de que estuviera ausente de su carrera musical; además de ser el nombre que bautiza la gira con la que visitó a la Ciudad de México.

“Siempre escribí sobre el amor y a lo mejor lo que varía es la cualidad de tu lenguaje; puede ser más urbano, más humanista, no caes en lo meloso de los típicos temas amorosos y esto hace que la gente opine que eres un tipo menos pasional o de cantina, de borrachera porque me dejaron, y más coherente con las vicisitudes que se tienen que vivir el afecto entre dos personas en el mundo de hoy”, comentó para el diario Crónica.

“El amor tiene que tener pasión pero también inteligencia, el amor es un sentimiento que explota primero por el instinto, porque somos seres animales”.

El Ángel del Rock, como también es conocido, se presentó por primera vez en México en muchos años, en el Teatro del Parque Interlomas, en una noche de sentimientos encontrados:

“Hacía tiempo que no tocaba en la Ciudad de México, y este foro que elegimos, es un espacio tranquilo y muy lindo, de fácil acceso, aunque a mucha gente se le hace lejos, yo solía ir a ver shows en Rocotitlan, allá por Tlalpan, es un viaje más lejos, o hay gente que va hasta Satélite, pero bueno este lugar tanto a la banda como a mí nos gusta trabajar en foros así”, comentó.

El creador de exitosos temas como Sueños compartidos, Enamorándonos, Nada contra nada, Gritando que te quiero y Viento del sur, entre otros, ha entrado de forma estoica la nueva industria musical, tan diferente a cuando comenzó su carrera:

“Estoy armando toda una plataforma de ataque a los medios, principalmente al digital, pero de esto faltan un par de meses, pero sí he subido cosas, las grabo y ya no esperas que se junten para sacar un disco, a la gente que te sigue le demuestras que sigues creando, que no te quedas en el éxito que impusiste en el 85, 88, 90 o 94, y que has seguido elaborando música pese a que he estado distraído de la música un tiempo por tener que hacerle de abogado en mi vida, pero solo fue un tiempo”, concluyó.