Reaparece Pío López Obrador, hermano de AMLO

Noroeste / Redacción

MÉXICO .- Pío López Obrador, hermano del actual presidente de la República, reapareció en público este martes, al desayunar en el restaurante San Ángel Inn, ubicado en la calle Diego Rivera 50, colonia San Ángel Inn, delegación Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

Según lo reportó el periodista Salvador García Soto en su cuenta de la red social Twitter, el hermano del titular del Poder Ejecutivo Federal desayunó con un reducido grupo de empresarios.

A finales de agosto, comenzó a circular en las diversas redes sociales, una fotografía de una reunión ocurrida en 2015, entre Pío López Obrador; David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil; y Eduardo Ramírez Aguilar, del grupo parlamentario de Morena en el Senado y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, quien fungió como secretario de Gobierno de Chiapas durante la Administración de Manuel Velasco Coello.

Sin embargo, entrevistado por medios nacionales antes del informe de actividades de la senadora Mónica Fernández Balboa, quien en ese momento fungía como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador chiapaneco dijo que la fotografía que se difundió en redes sociales le fue tomada cuando era secretario de Gobierno de Chiapas.

“Primero, yo no tengo vela en ese entierro. Segundo, fue una foto tomada cuando era Secretario de Gobierno, fue la fundación de Morena, en el estado de Chiapas. Como Secretario de Gobierno, siempre me caractericé y me sigo caracterizando por tener diálogo y buena comunicación con todas fuerzas políticas”, afirmó Ramírez Aguilar.

@piochiapas el hermano del presidente fue visto esta mañana muy tranquilo en el restaurante @Sanangelinnmex acompañado de varios empresarios ¿Ya declararía ante la @FGRMexico por el dinero que recibía en bolsas de @DavidLeonRomero ? pic.twitter.com/xCsO3S1MGY — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) October 6, 2020

“Jamás, jamás en la vida, jamás [entregó dinero del gobierno de Chiapas para la campaña de López Obrador]. Estamos en paz y estamos muy tranquilos con el tema. Me sumo a lo que ha dicho el Presidente, que se investigue y que se aplique la ley y que hablen los que están involucrados en el tema. Lo único que sí te puedo decir que el Presidente es un hombre honesto”, aseguró el senador chiapaneco.

“Evidentemente estamos ante una elección [de la Mesa Directiva del Senado] y es parte de una estrategia, yo no diría una guerra, una estrategia. Sin embargo, yo voy a seguir avanzando [...] mi único trabajo será sumar a todos mis compañeros y concluyendo el proceso, si me beneficia, lo primero que haré es sentarme con todos”, agregó el legislador de Morena.

SI FGR ME LLAMA, DECLARARÉ SOBRE CASO DE VIDEOS DE MI HERMANO PÍO: AMLO

El pasado 25 de agosto, el presidente de la República aseguró que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República, por los videos en los que David León Romero entrega dinero en efectivo en bolsas y sobres de papel, a su hermano, Pío López Obrador.

“Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado. Y estoy dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se me involucre. Este caso de mi hermano claro que voy, si me convocan de la Fiscalía”, señaló el mandatario nacional.

“Ya lo he dicho, no es la primera vez que voy a defenderme, siempre he salido de la calumnia ileso. Y aprovecho también para ir a hablar de los que me acusan”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal durante su conferencia de prensa matutina.

Baia, baia... Pío López Obrador con el entonces secretario de gobierno de Chiapas, @ramirezlalo_, a quien @RicardoMonrealA proyecta como próximo presidente del Senado, mientras David León toma nota. ¿Adelanto del siguiente video si @lopezobrador_ vuelve a perturbar a @EPN? pic.twitter.com/wZJpVL2tsI — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) August 26, 2020

“Es tan fuerte todo esto [la investigación contra Lozoya] que mis adversarios, pensando que con eso me iban a detener, sacaron unos videos de mi hermano recibiendo dinero para ayudar a Morena en el 2015, desde luego nada que ver con estas cantidades. De todas maneras, es dinero que se entrega”, indicó el presidente el pasado sábado 22 de agosto.

“Cuando lo dije también se lucha por una causa todos aportados. Yo viví durante mucho en la oposición con la cooperación de mucha gente, había una cuenta en donde todos depositaban, muchísimos millones de mexicanos han aportado para este cambio, esta transformación para erradicar la corrupción”, dijo el mandatario nacional en un video compartido en sus redes sociales.

López Obrador añadió que está planteando que se investigue a León Romero, “que es el que entrega los sobres con dinero a mi hermano, y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza. Si un familiar mío comete un delito debe ser castigado, yo también estoy en condiciones de declarar. No es la primera vez, y lo haría. Pero no por eso me van a detener y vamos a dejar de seguir insistiendo en limpiar de corrupción el país. El que nada debe nada teme”.

El pasado 23 de agosto, a través de su cuenta en la red social Twitter, el ex coordinador nacional de Protección Civil informó que próximamente acudirá de manera voluntaria a la Fiscalía General de la República, para ponerse “a sus órdenes” en lo referente “a los videos difundidos en días pasados”.

El pasado 21 de agosto, Manuel Velasco Coello -gobernador del estado de Chiapas desde diciembre de 2012 hasta el 29 de agosto de 2018- negó que el dinero en efectivo que León Romero entregó a Pío López Obrador, hermano del actual presidente de la República, para supuestamente apuntalar al partido político Morena en el sureste del país, rumbo al proceso electoral del 2018, haya salido de su Administración.

En en ese entonces León Romero fungía como asesor del Gobierno estatal de Velasco Coello (2012-2018), actual coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en el Senado de la República, donde hace una alianza con la bancada de Morena.

Sin embargo, en una breve declaración citada por el diario Reforma, el legislador chiapaneco dijo que estaba a favor de que se abran las investigaciones necesarias por parte de las instancias correspondientes, para esclarecer la entrega de dinero en efectivo a Pío López Obrador, “y quede esclarecido que mi Gobierno nunca entregó apoyos a ningún movimiento político”, afirmó.

En un video -presentado el jueves 20 de agosto, por el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en su programa ‘Loret Capítulo 12’, transmitido en la cuenta de la plataforma YouTube, del medio digital LatinUs-, se escucha decir al hermano del actual presidente de la República, que Andrés Manuel López Obrador está enterado del apoyo brindado por el entonces gobernador chiapaneco.

El pasado 30 de julio, el mandatario nacional nombró a León Romero, como nuevo director de una distribuidora de insumos médicos a cargo del Estado mexicano, y dijo que el ahora ex funcionario federal era “un servidor público eficaz, dedicado y comprometido, porque de ese nivel es la importancia de su nueva encomienda”.

Este ahora ex funcionario federal entregó, en su momento, durante el 2015, al menos dos millones de pesos en efectivo dentro de bolsas o sobres de papel, a Pío López Obrador, fundador de Morena en Chiapas y quien también fungió como consejero nacional de dicho partido político.

“Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí […] Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y terminamos […] Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando […] El chiste es que él vea que hay apoyo”, se escucha decir al ahora ex funcionario federal.

“Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”, escribió León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, en su cuenta de la red social Twitter.

DINERO ENTREGADO POR LEÓN A PÍO ERA PARA “GASOLINA” Y SUELDOS, DICE AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el viernes 21 de agosto, que el dinero en efectivo que David León Romero, ex coordinador Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal entregó a su hermano Pío, fue para de aportaciones de “la gente” para “gasolina” de su movimiento político o para su sueldo.

“No somos iguales, en este caso del video, de mi hermano con David León hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero porque no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando al señor [Emilio] Lozoya [Austin], donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar 2 millones de pesos, no solo es eso”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina llevada a cabo en Aguascalientes, el mandatario nacional dijo que los recursos vistos en el video filtrado la noche de ayer jueves 20 de agosto, se utilizaban para “la gasolina” y para “el apoyo de quienes trabajaban en la organización del Movimiento”. Además, indicó que León Romero trabajaba “consiguiendo los fondos”.

“Hemos luchado durante muchos años y nos ha financiado el pueblo […] la gente era la que nos apoyaba. Yo obtenía mi sueldo de las aportaciones, eso fue por muchos años […] como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”, afirmó López Obrador.

“A mí me apoyaba a la gente, había una cuenta abierta en un banco, en Banorte, en donde depositaba el dinero para mantenernos, yo tenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí, esto por años hasta que nos clausuraron la cuenta, primero la teníamos en otro banco, no era Banorte y por represalias, nos las cancelaron y le tengo que vivir agradecido al dueño de Banorte, finado ya, Roberto González [Barrera], que a pesar de la situación tan difícil de presión que vivíamos, se atrevió a abrirnos la cuenta”, aseguró.

“Aquí abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018, para que no vaya haber malas interpretaciones”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien aseveró que sabía de la existencia de las grabaciones por una llamada del propio León Romero, por lo que le sugirió que no aceptara el nombramiento como titular de la nueva distribuidora de insumos médicos y medicamentos a cargo del Estado mexicano.