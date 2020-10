Reapertura de estadios en Mazatlán dependerá de cómo esté la pandemia en ese momento: Alcalde

Mientras la pandemia esté aquí no los vamos a abrir, asegura Luis Guillermo Benítez Torres

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Aunque se contempla que en Sinaloa los estadios de reabrirán al público en octubre con las respectivas disposiciones sanitarias, en el municipio de Mazatlán la reapertura dependerá de cómo esté la pandemia del Covid-19 en ese momento, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Ya tenemos un protocolo definido, pero lo estamos puliendo porque no queremos que se nos salga de las manos, mientras la pandemia esté aquí en Mazatlán no los vamos a abrir, finalmente Mazatlán es autónomo en ese sentido”, añadió Benítez Torres en entrevista.

“Yo encantado de que pueda haber beisbol ya, pero mientras no bajemos la pandemia no podemos permitirlo, acuérdense que ese fue el compromiso con las instancias, con los salones de baile y una vez que llegamos al objetivo que era no me acuerdo si 18 grados, ya están abriendo todos si cumplen, hoy a pesar de estas elevaciones estamos en 18 grados todos”.

Precisó que se tiene el rezago en informar sobre quiénes están positivos al Covid-19 y quiénes ya sanaron, pues la diferencia entre unos y otros impacta en el número de casos activos, por lo que para que se reabran los estadios al público se requiere que el semáforo esté a menos de 17 grados, por lo menos a unos 15, 14 grados.

“Debemos estar a menos de 17 grados, por lo menos unos 15, 14 grados”, continuó.

Sin embargo, reiteró que no puede decir por el momento que en octubre siempre no se reabrirán el Estadio de beisbol y el de futbol, pues todo dependerá de cómo se encuentre la pandemia en ese momento.

“No puedo decir que siempre no, todo dependerá de cómo se comporte la pandemia”.

También expresó que a pesar de que ya pasó el periodo vacacional de verano, a Mazatlán siguen llegando miles de visitantes y eso es lo importante de este destino que “ni quien lo pare”.

Manifestó que los visitantes son quienes tienen mayor renuencia a acatar las disposiciones sanitarias como el uso del cubrebocas, por lo que ayer se acordó con la Guardia Nacional División Carreteras, que ayude a informarle a la gente sobre el cumplimiento de dichas disposiciones.

El Presidente Municipal añadió que es muy cuidadoso de los derechos humanos y si una persona no se quiere poner el cubrebocas no la va a obligar a ello, eso le queda muy claro.

Benítez Torres también dijo que en el Ayuntamiento se tienen problemas económicos por lo que se vienen acciones estrictas.

“Se acabaron comidas, compras de insumos, sobrevivan con lo que tiene cada quien, apenas lo prioritario se va a comprar”, subrayó.

Precisó que en los recortes de personal ya han salido entre 5 y 8 trabajadores de diferentes áreas, se trata de personal operativo que no es tan necesario.

EN UN FUTURO MUY CERCANO TAMBIÉN VA A ENTREGAR EL ESTADIO DE FUTBOL AL MUNICIPIO

El terreno donde está el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” no es del Ayuntamiento, sino del Gobierno del estado, pero en algún momento lo entregará al Municipio como en un futuro muy cercano también lo hará con el estadio de futbol, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Inclusive el terreno donde está construido (el Hospital citado) no es del Ayuntamiento, es del Gobierno del estado y ya estamos en el proceso de que se done a la ciudad, porque el Gobernador (Quirino Ordaz Coppel) ha sido muy generoso en ese sentido, acuérdense que nos entregó el Fuerte 31 de Marzo, nos entregó el Parque Ciudades Hermanas”, continuó Benítez Torres.

“Nos está entregando este terreno porque él sabe que le pertenecen a Mazatlán y en un futuro muy cercano también va a entregar el estadio de futbol”.