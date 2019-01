ReasignaciÃ³n de presupuesto fue legal; salirse de la sesiÃ³n, no: Diputados de Morena

Reasignación de presupuesto fue legal; salirse de la sesión, no: Diputados de Morena

El Grupo Parlamentario de Morena hizo su posicionamiento en torno a la crítica surgida por votar el presupuesto con solo 19 diputados presentes

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ El grupo parlamentario de Morena no incurrió en irregularidades al votar la reasignación de recursos del presupuesto para 2019, pero los demás partidos sí cometieron un ilícito al abandonar la sesión parlamentaria una vez iniciada, aseguraron los diputados locales de Morena en conferencia de prensa.

En el posicionamiento escrito del Partido, se lee que los diputados que asistieron a la sesión nocturna del 31 de diciembre pero se ausentaron en la votación del reasignamiento, están “en franca violación de los artículos 19, fracción V, y 124 de la Ley Orgánica, que los obliga no solo a asistir puntualmente a las sesiones, sino a permanecer en ellas hasta su conclusión”.

El diputado Marco Antonio Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró que los 19 diputados que sí permanecieron y votaron, lo hicieron conforme a la Ley Orgánica y, por lo tanto, no incurrieron en la ilegalidad de votar sin quórum.

“Se salen para buscar romper el quórum, pero no lo consiguen. Había 36 diputados, y te marca la Ley que es con los Diputados presentes: de 36, la mitad son 18, más uno... Para que haya quórum inicial, en toda sesión tiene que ser con la mitad de los 40, más uno, 21; habiendo más de 21, ya se puede instalar la sesión. Pero para tomar en cuenta las votaciones, es sobre los presentes y había 36 diputados en el pleno, se salen 17, quedan 19: hay quórum legal”, señaló.

Aseguró, además, que no es la primera vez que se hacen reasignaciones del presupuesto, pero que nunca se había generado tanta polémica.

“Tenemos nosotros el antecedente que ya se han reasignado en otras legislaturas hasta mil 200 millones de pesos, y no ha sucedido nada. Ahora que estamos nosotros (Morena) en el Poder Legislativo, ahora se acabó el mundo porque nosotros reasignamos un presupuesto que no venía con un sentido social. Ya nos están diciendo que dejamos las carreteras sin mantenimiento, que dejamos a niños sin comer, que dejamos las escuelas en total desfalco, cuando solamente es el 3 por ciento de los 54 mil millones”, expresó.

Por otro lado, criticó que no es la primera vez que el PRI intenta emprender acciones legales por decisiones tomadas en esta Legislatura, pero que no han tenido razón de ser.

“También la vez que se nos tomó el Congreso por parte de la Cuota Liga, también ellos habían dicho que iban a meter un recurso porque la sesión no era válida. Creo yo que los que están mostrando no tener experiencia son ellos, porque dicen saberlas de todas, todas y hasta ahorita no les ha funcionado nada”, manifestó.

Respecto a las sanciones que le corresponderían a los diputados por salirse de la sesión, aseguraron que es algo que no le toca definir al grupo parlamentario de Morena.