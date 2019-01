Reasignaciones al presupuesto en Sinaloa es revanchismo contra el Gobernador, asegura Diputado local por el PT

Eleno Flores Gámez señala que no se respetó el trabajo de la comisión de Hacienda, por lo que analiza renunciar a las comisiones

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Las reasignaciones al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado que aprobó Morena la madrugada del lunes fue una revancha política en contra de Quirino Ordaz Coppel, consideró Eleno Flores Gámez.

El Diputado local del Partido del Trabajo dijo estar en contra de esta decisión de los legisladores de Morena, porque además no se respetó el trabajo que hicieron los integrantes de la comisión de Hacienda.

“No se vale que estos vengan tomando un revanchismo político, porque no le puedo llamar de otra cosa y no se vale que vengan y lo inmiscuyan en el trabajo dentro del Congreso, no se vale que echen a perder un trabajo de los diputados que hicieron con mucha responsabilidad para llevar a cabo el dictamen”, expresó.

El Diputado local guasavense indicó que él se opuso a las reasignaciones aprobadas por Morena porque era lo correcto.

“La mayoría de los recursos que vienen al Estado son federales, nosotros somos diputados locales y siento que estamos haciendo lo correcto en oponernos a que se muevan los rubros porque el Gobernador tiene su plan de trabajo, viene haciéndolo bien y siempre he apoyado al que tiene la razón, si el Gobernador viniera actuando mal en los dos años que tiene trabajando, sería el primero en darle la contra”, aseguró.

Flores Gámez lamentó que no se haya respetado el trabajo que se hizo al interior de la comisión de Hacienda para elaborar el dictamen del Presupuesto de Egresos, ya que quienes plantearon las reasignaciones que fueron aprobadas ni siquiera pertenecen a dicha comisión.

“Si no hay respeto dentro de las comisiones, es que no nos ocupan y vamos a buscar la forma de hacer una invitación a tales y cuáles de los que representamos las distintas comisiones para presentar una renuncia a las comisiones”, adelantó.

El Diputado local reiteró que aunque él llegó al Congreso del Estado junto con la coalición de Morena, no está de acuerdo con la actitud que están tomando algunos legisladores de ese grupo parlamentario que insiste en cobrar revanchas políticas al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, dejando de lado el mandato que les otorgó la ciudadanía que es a la que se deben.