Rebelión de policías federales es porque militares los humillan y de corruptos no los bajan, acusan

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública cuestiona los tratos indignos de personal del Ejército contra agentes que se incorporarán a la Guardia Nacional

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Frenar los tratos humillantes de miembros del Ejército contra policías federales que se incorporarán a la Guardia Nacional, exigió el Diputado local Mario Rafael González Sánchez.

“El problema es la forma en cómo están tratando a los compañeros de las policías federales que se sienten agredidos, porque muchos militares no los tratan con respeto, los menosprecian, los menoscaban y no los bajan de corruptos”, fustigó.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la 63 Legislatura advirtió que es mucha la inconformidad que se ha levantado en los cuerpos policiacos a través de chats, de los cuales él forma parte.

“Considero que el trato ha sido indigno por parte de los elementos que los reciben, no del Secretario, no del Presidente, no de los mandos superiores, sino de la gente que los recibe, recordemos que siempre ha habido una fuerte rivalidad entre policías federales y militares”, subrayó.

El Diputado del PT manifestó que la Guardia Nacional va a recibir a todos los elementos, pero van a tener que hacer los exámenes de control y confianza, como cualquier cambio de corporación o de grado.

Lo único que se pide, agregó, es que no se violente la dignidad de los policías.

“Llegan con mandos que fueron ex militares y que los están mandando a un examen al Campo Militar Número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional y se sienten agredidos”, añadió.

En cuanto al empleo y los derechos laborales adquiridos por éstos, consideró, no habrá problema alguno.

Esto porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya aclaró que ningún policía federal perderá su puesto.

“Sus grados y niveles van a ser tomados en cuenta, pero la mala información que les llega, es que les dicen ‘tú tienes tres estrellas, vas a irte de tropa’, no le están dándole al Presidente la información exacta, porque no los han bajado de corruptos”, insistió.

En realidad, agregó “El Capi”, como se le conoce al ex policía, tanto en las policías como en la Marina y el Ejército, hay buenos y malos elementos.

El problema también se contamina, detalló, porque hay mandos policiacos que dejarán de tener control sobre fondos públicos.

“Hay gente que está manejando por fuera, que quieren seguir manejando los grandes presupuestos que ya no se van a dar y que ahora los va a manejar la Guardia Nacional”, agregó.