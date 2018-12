Recalcan: no estÃ¡ permitido realizar disparos al aire en AÃ±o Nuevo en MazatlÃ¡n

Recalcan: no está permitido realizar disparos al aire en Año Nuevo en Mazatlán

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres menciona que se realizan rondines en los que participan Armada, Ejército y policías para detener a quienes lleven a cabo esta práctica

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Tras manifestar que en Mazatlán se ha reforzado la seguridad con rondines en los que participan el Ejército y la Marina y policías, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres recalcó que no está permitido realizar disparos al aire para celebrar la llegada del Año Nuevo.

“La realidad es que estamos constantemente en comunicación y ya ahorita se está haciendo un equipo Armada, Ejército, Policía Federal y Municipal, si se fijan están haciendo rondines conjuntamente porque es la mejor manera de evitar que haya más inseguridad”, añadió Benítez Torres hoy por la mañana en entrevista.

Lo anterior tras un desayuno privado de cortesía que le ofreció el comandante de la Cuarta Zona Naval, vicealmirante Carlos Aceves, de quien se despidió porque dicho mando será enviado a otra plaza a partir del próximo 7 de enero.

El Presidente Municipal manifestó que no ha dado la instrucción de catear casas donde se detecte que se realicen disparos de proyectiles de armas de fuego al aire para festejar la llegada del 2019, como han anunciado autoridades estatales que se realizará en puntos de Sinaloa como Culiacán, pero no está permitida esa práctica de disparar.

“Yo no he dado esa instrucción, la verdad es que lo único es que no está permitido, una invitación a la ciudadanía es que no lo haga, se ponen el riesgo ellos y ponen en riesgo a la ciudadanía”, expresó Benítez Torres e invitó a la ciudadanía a denunciar ese tipo de actos.

“La mejor manera de que podamos gobernar como debe ser y cumplirle a los ciudadanos es que los ciudadanos se vuelvan en ojos y oídos del Gobierno, si ellos nos denuncian hechos de delito, si ellos nos denuncian fallas en los servicios públicos es la mejor manera de resolverlos”.

El Alcalde también precisó que el comandante de la Cuarta Zona Naval ya tenía días invitándolo a un desayuno de cortesía en las instalaciones de esa dependencia, pero hasta hoy le fue posible acudir, por lo que asistió a las 8:30 horas.

“Fue un desayuno privado, tocamos temas, por ejemplo él (dijo que) ya hay un nuevo comandante, el día 7 (de enero) va haber un evento aquí, llega el nuevo comandante, este comandante se retira a otra plaza, y aprovechamos para darle la despedida al comandante”, dijo Benítez Torres, entre otros puntos.