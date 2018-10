RecaudaciÃ³n de Rentas inicia reparto de requerimientos vehiculares, en MazatlÃ¡n

Recaudación de Rentas inicia reparto de requerimientos vehiculares, en Mazatlán

Melesio Gaxiola dijo que en total se entregarán 19 mil requerimientos a automovilistas morosos

Verenice Peraza

MAZATLÁN._ Recaudación de Rentas inició el reparto de 19 mil requerimientos vehiculares, documento a través del cual llamó a los propietarios de automóviles y motocicletas a cumplir con el pago de los impuestos de sus vehículos.

Melesio Gaxiola Zamora, titular de la dependencia, expresó que una vez entregado el requerimiento, los contribuyentes tendrán un plazo razonable para acercarse a la dependencia.

Ya se empezaron a enviar los requerimientos de pago de impuestos vehiculares, antes solo era por nómina y hospedaje, hoy también es vehicular, precisó.

“Por ejemplo, me requieren hoy, si no me acerco, se tomarán acciones más fuertes como no poder dar de alta un vehículo a nombre del deudor y suena fuerte, pero también se podría llegar al embargo”.

Gaxiola Zamora destacó que estos 19 mil requerimientos de pago corresponden solo al 10 por ciento del padrón total de vehículos.

Y se ha logrado bajar del 20 por ciento en rezago al 10 por ciento y eso es ganancia, indicó.

“También es necesario comentar que no se recibe efectivo, solo tarjeta de crédito, pero también se entregan formatos preelaborados que se pagan en el Oxxo ó en bancos, y quienes paguen con tarjeta están recibiendo a plazos sin intereses y pueden ser de Bancomer, Banamex, Banorte y Santander”, detalló.

El funcionario destacó que hay contribuyentes que están en mora porque hace unos años vendieron sus vehículos y no los dieron de baja, eso les está provocando problemas.

Hay vehículos que ya son chatarra, pero están en mora, de tal manera que tienen una ventaja, pues están recibiendo apoyos diversos, de tal manera que podrán pagar mucho menos de lo que deben, señaló.