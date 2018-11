RecaudaciÃ³n de Rentas prevÃ© que mazatlecos aprovechen el Buen Fin

Recaudación de Rentas prevé que mazatlecos aprovechen el Buen Fin

Martín Ochoa comentó que esperan a más de 2 mil personas por descuentos que se aplicarán en esta promoción

Fernanda Magallanes

16/11/2018 | 09:48 AM

MAZATLÁN._ Más de 2 mil personas se esperan que acudan a pagar sus adeudos en las oficinas de Recaudación de Rentas por el Buen Fin, informó el recaudador Martín Ochoa.

Mencionó que manejarán dos tipos de descuentos, el de 75 por ciento que aplica para recargos, multas, honorarios y gastos de impuestos vehiculares, así como el del 50 por ciento en licencias de conducir.

“Vamos a estar con la promoción a partir de hoy viernes, el sábado, domingo y el lunes será el último día, como parte de los descuentos del Buen Fin, a partir de las 8:00 hasta las 03:00 de la tarde, para que no haya pretexto de no venir, aquí estaremos todo el fin de semana”, declaró.

El funcionario señaló que se están teniendo registros de 100 personas que ingresan por hora, sin embargo, entre sábado y domingo esperan llegar arriba de las 2 mil personas, pues en estos momentos y en el horario en el que estarán, mucha gente aún está trabajando.

Con el sistema digital de recaudación mucha gente ha pagado en línea, sin embargo las oficinas se encuentran con largas filas y acaparando gran parte de las sillas que se colocan, antes de las 8:00 horas, Martín Ochoa informó que la fila rodeaba la Unidad Administrativa.

Martín Ochoa, Recaudador de Rentas en Mazatlán.

“Ayer fue quincena y a muchos ya les pagaron la mitad del aguinaldo, es una buena promoción para ponerse al corriente y estar actualizados con sus pagos, no deben desaprovechar esta oferta, no hay pretextos para decir que no abrimos los fines de semana porque aquí estaremos”, agregó.