Rechaza Congreso propuesta del Ejecutivo de ratificar a Araceli Tirano al frente del Ismujeres

La solicitud de ratificación solo constaba de dos hojas, en las que no se expone las razonas por las que piden su permanencia en el puesto

América Armenta

13/02/2020 | 10:34 AM

CULIACÁN._ La Comisión de Equidad, Género y Familia en el Congreso Estatal se reunió esta mañana para tratar el tema de la ratificación de Araceli Tirado Gálvez, la cual rechazaron.

Las observaciones de la comisión en cuestión es que no recibieron información que respalde que ha realizado bien su trabajo al frente del Ismujeres, sumado a casos en los que encuentran deficiente o nula intervención de esta paraestatal, cómo el de Rosario Dignora Valdez, policía amedrentada y arrestada por 36 horas.

Otro caso resaltado es el de cuatros ex trabajadoras de Ismujeres que fueron despedidas sin razón ni aviso en el 2019, quienes fueron amenazadas de que, en caso de no firmar la renuncia, habría una serie de repercusiones, como no encontrar trabajo de nuevo.

En diciembre del año pasado, Francisca Abelló Jordá, presidenta de la comisión hoy reunida, envió un oficio para detallar los diferentes programas en los que se usó el recurso, mientras que la respuesta de Tirado Gálvez fue que se resolvieran dichas dudas con la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado, "no cuenta con el perfil idóneo, no se observa planeación y programación estratégica de programas de prevención y atención a mujeres", se consideró por la comisión.

"Al frente de éste -Ismujeres- debe estar una mujer que vele por todas las representadas", se dijo antes de que se leyera el posicionamiento de diferentes colectivos como el de Mujeres Activas Sinaloenses, la Asociación Civil Sabuesos Guerreras, que busca personas desaparecidas, y un documento de integrantes del Grupo Interinstitucional e Interdisciplinario de seguimiento de la Alerta de Violencia de Género, todos ellos coincidiendo en que el trabajo realizado por Araceli Tirado Gálvez es insuficiente, algunas de las acciones que muestra como resultado, ni siquiera dependen del Ismujeres o abonan a la no violencia a mujeres, destacaron.

Al no aprobarse la propuesta del Gobernador para un segundo periodo, pasa al pleno del Congreso y se notifica al Ejecutivo.

Francisca Abelló Jordá, Pedro Villegas Lobo, Flor Emilia Guerra Mena, Angélica Díaz y Mónica López integran la Comisión de Equidad, Género y Familia.