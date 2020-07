Rechaza el pleno del Congreso dictamen a favor de Eva Guerrero para el Ismujeres; aÃºn sigue como propuesta

Rechaza el pleno del Congreso dictamen a favor de Eva Guerrero para el Ismujeres; aún sigue como propuesta

Con 19 votos a favor y 20 en contra se rechazó el dictamen en el que se aprobaba que la comunicadora estuviera al frente de la paraestatal

América Armenta

14/07/2020 | 12:26 AM

Luego de un largo proceso por el Ejecutivo y el Legislativo, este martes el Congreso regresó el dictamen que propone a Eva Joaquina Guerrero Ríos como directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres, ahora la Comisión de Equidad, Género y Familia tendrá cinco días hábiles para que se dictamine de nuevo en contra y se pase al pleno para votación.

El dictamen tuvo que volverse a hacer a favor de la propuesta del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, pues el pasado estaba en contra de Guerrero Ríos y se rechazó por la mayoría del pleno, por lo que la Comisión de Equidad, Género y Familia realizó de nuevo el dictamen.

Lo mismo ocurrirá en esta ocasión, pero la sorpresa de la sesión fue el cambio del sentido del voto de Karla Lourdes Montero Alatorre y Édgar Augusto González Zataráin.

Para hablar en contra del dictamen la presidenta de la comisión dictaminadora Francisca Abelló Jordá, y la líder de la bancada de Morena y presidenta de la Jucopo, Graciela Domínguez Nava, pidieron espacio y se les concedió.

“Nos enfrentamos a un choque entre la vieja política y la nueva política, hemos llegado a un punto en el que tenemos que ponderar si los puestos de dirección de organismos estatales deben ser ocupados por personas con perfiles idóneos con verdadera capacidad para desempeñar su cargo o si seguimos a la vieja política donde esos puestos son llenados como tradicionalmente se hacen, por personas allegadas al jefe del Ejecutivo o por sistemas de cuotas de partidos que gobiernan los estados”, mencionó Abelló Jordá.

“Necesitamos tener en la dirección del Instituto Sinaloense de las Mujeres una persona con verdadera capacidad y conocimientos que le permitan coordinar institucionalmente la política estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género”, abundó la presidenta de la comisión que dictaminó.

Domínguez Nava reiteró que no por el simple hecho de ser mujeres, todas están capacitadas para estar al frente de la institución, con los problemas de género que se viven actualmente y que es responsabilidad del Congreso revisar si el perfil propuesto es el idóneo.

“No todos los puestos pasan por una rectificación del Congreso, nosotros tenemos esa alta responsabilidad de verificar si la selección que ha hecho el Gobernador es el perfil idóneo y en este caso no es el perfil idóneo porque no cumple con los requisitos”, dijo la presidenta de la Jucopo.

“Ha salido a la luz pública el conflicto de intereses que se manifiestan de la compañera Eva Guerrero al ser trabajadora de la Secretaría Educación Pública y que además le vende publicidad desde sus programas de comunicación (a Gobierno)”, refirió e hizo una invitación para que se votara en contra del dictamen para poder encontrar el perfil correcto.

Con cinco votos a favor, dictaminan ratificación de Eva Guerrero Ríos para Ismujeres

Mientras que en contra habló la legisladora del PRI Mónica Hernández López y destacó la participación del Poder Legislativo en las decisiones que garanticen una vida más segura para las mujeres.

“Los invito a comprometernos para que tomemos acción y sigamos trabajando para llevar a cabo las reformas legislativas necesarias y urgentes a nuestro marco jurídico, que nos permitan garantizar todos los derechos a las mujeres de nuestro Estado”, señaló.

También dijo que las mujeres han logrado alcanzar esferas que antes no se podía, como las esferas electoral y administrativa, y se tiene que seguir trabajando por la igualdad de derechos.

“Con todo respeto, solicitamos a las diputadas y los diputados integrantes de esta 63 Legislatura, valorar estos argumentos y votar a favor del Dictamen porque con ello estaremos contribuyendo a lograr la plena participación de las mujeres en la política, la economía, la cultura, la ciencia, y en todas las áreas de la sociedad”, concluyó.

Se genera discusión

Una discusión se generó cuando después de haberse votado y agotado el punto sobre la ratificación de la propuesta para Ismujeres, la presidenta de Equidad, Género y Familia solicitó la palabra y no se le concedió por la Mesa Directiva, hasta pasados minutos después.

Abelló Jordá resaltó que debido a que la comisión que preside ya elaboró un dictamen en contra y un dictamen a favor sobre el punto discutido y votado, no se elaboraría uno más, pues los sentidos estaban agotados.

“Tomé la determinación de otorgarle el uso de la voz aún y cuando el asunto ya fue agotado, por otro lado esta Mesa Directiva habrá de actuar en consecuencia y en todo aquello que prevé y obliga la Ley Orgánica, la objetividad y la transparencia de esta Mesa Directiva estoy obligada a darle el cauce correcto, aquí no es ningún interés ni de mi grupo parlamentario ni del Ejecutivo del Estado, esta mesa no es a capricho de quien tenga intereses en cierto asunto”, dijo Gloria Himelda Félix Niebla que preside la Mesa Directiva ante la insistencia de Abelló Jordá de que no se elaborará otro dictamen.

“No va a hacer ya más, ya se hizo a favor y ya se hizo en contra”, reiteró Abelló Jordá.

“Este tema ya fue agotado, hay que tratarlo con el cauce correspondiente, esta mesa no va a ir más allá de lo que está obligada y retírenle el audio a la diputada porque ya se agotó el tema”, exclamó alzando la voz Félix Niebla.