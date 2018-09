MOCORITO

Rechaza Ernesto Ríos construcción de baños públicos en Plaza Cívica de Mocorito

El artista sinaloense se dice molesto ante la decisión de las autoridades municipales

Sergio Lozano

MOCORITO, Sinaloa._ "Solamente una persona neófita en ese aspecto de cultura puede hacer esas cosas, todos sabemos que los monumentos artísticos y los atractivos que tienen que ver con la cultura, con el intelecto de la persona, creo que son una de las cosas más importantes para la educación de un pueblo", fueron las palabras del artista sinaloense Ernesto Ríos Rocha al conocer que en el Hemiciclo Rafael Buelna Tenorio, espacio donde está uno de sus murales, en Mocorito, son construidos unos baños públicos.

"Cumple un muy importante espacio dentro del turismo y la cultura del turismo y todo lo que tenga que ver con la educación, no es posible que una persona no tenga en cuenta eso y más un gobernante, actualmente los gobernantes por quedar bien con el pueblo, en lugar de traer algo educativo, cultural, algo que nos haga crecer, traen una cantantes de narcocorridos, cosas así, desde muy pequeños a los niños los van llegando por ese camino y eso está muy mal", expresó.

Agregó que esto no le abona nada a la cultura y la educación del Pueblo Mágico.

Señaló que en este caso los baños públicos nadie dice que no son necesarios, pero se pueden hacer en cualquier otro lugar, en el Mercado o en otro lugar.

"No tienen que ponerse a competir con una obra de arte, yo en lo particular no me gustó, pero no me extraña, porque ellos ya estando en la Presidencia abusan del poder, hacen lo que les da la gana y no respetan la opinión de la gente, mucho menos de los artistas, generalmente para el político el artista no es nadie y sobre todo para el Presidente de Mocorito, no le interesa nada en lo que se tenga que invertir en al arte y en la cultura, a ellos les interesa que los artistas hagan cositas gratis, ellos no van a invertir en murales, ni en eventos culturales importantes", lamentó.