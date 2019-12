Rechaza Grupo Parlamentario de Morena la campaÃ±a negra contra Pedro Lobo

Rechaza Grupo Parlamentario de Morena la campaña negra contra Pedro Lobo

La diputada Graciela Domínguez Nava se refirió a una serie de agresiones y amenazas que ha sufrido Villegas Lobo, de trabajadores de la UAS, durante sus posicionamientos de interés por reformar la Ley Orgánica de la institución; pidió que den la cara los que están detrás de los videos

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ En una conferencia de prensa a la que acudieron los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, la coordinadora diputada Graciela Domínguez Nava rechazó lo que dijo es una campaña negra contra el diputado Pedro Villegas Lobo para buscar intimidarlo y callar sus opiniones.

“La política en este país ha cambiado, los ciudadanos han decidido que la política del pasado les afectaba, no les servía para nada y se rechazó; por lo tanto las prácticas del pasado, para callar voces, para intimidar las opiniones que con liberad deben ejercer los diputados, deben de quedar en eso, en el pasado”, dijo.

“Si no se ha entendido el mensaje de los ciudadanos, significa que no se quiere ver que hoy este país está buscando que se haga una política diferente; no vamos a aceptar nunca que a través de campaña de desprestigio se quiera intimidar y callar las voces que con libertad, los 40 diputados que integran la 63 legislatura, tienen derecho a ejercer”.

Domínguez Nava se refirió después a una serie de agresiones y amenazas que ha sufrido el diputado Villegas Lobo, tanto de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante sus posicionamientos de interés por reformar la Ley Orgánica de la institución y señalar que ésta la mantiene secuestrada un grupo encabezado por el ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente del Partido Sinaloense que él mismo fundó.

“Nos queda muy claro que lo que se ha buscando en contra del diputado Pedro Lobo es precisamente eso, intimidar y buscar desacreditarlo, para que sus opiniones que con libertad esté ejerciendo, sean demeritadas, que no sean tomadas en cuenta con seriedad por la ciudadanía”, señaló.

“Está muy claro que lo que ha estado sucediendo contra el diputado Pedro Lobo que no ha sido solamente el último video, ha habido una campaña de hace meses, donde pues es obvio que no es una persona la que está en eso, hacer campañas para en la ciudad distribuir y pegar carteles en contra de él, difundir videos y que por cierto este video está muy claro, ha sido un video armado, super editado, quienes están detrás cuidaron perfectamente no dejar un rastro para que al ser investigados no se detecte de dónde surgió, entonces es muy claro que hay toda una campaña para que el diputado se sienta intimidado".

"Nos pronunciamos por rechazar esas prácticas, esas acciones, hoy es el diputado, en días pasados hemos sido otros con distintos métodos”.

En los últimos días, se han difundido al menos un par de videos en las redes sociales, el primero muestra imágenes de una persona que supuestamente es Pedro Lobo, que mantiene relaciones sexuales en su oficina asignada en el Palacio Legislativo, mientras que en otro una joven con uniforme de Cobaes, cuyo rostro y voz fueron distorsionadas, acusa que al pedirle apoyo al diputado le insinuó mantener relaciones sexuales.

En ambos videos lo acusan de liderar una red de prostitución desde el Congreso.

“Quienes están involucrados en ese video que lo digan, o sea el video alguien lo circuló, que den la cara quienes estén detrás de ese video”, recalcó Domínguez Nava.

“Que den la cara quienes estén detrás de esos carteles que han pegado por la ciudad, en contra del diputado, señalando que él distribuye droga, que él consume droga, entonces que den la cara los que están detrás, el diputado ha sido claramente su posición. Si hay dudas sobre eso, que opinen los que están involucrados en esta situación”.