Rechaza tesorero de Angostura desorden financiero en el Ayuntamiento - Noroeste

Rechaza tesorero de Angostura desorden financiero en el Ayuntamiento

El funcionario asegura que los empleados han tenido su quincena en tiempo y forma, y que si los camiones y maquinarias están paradas es porque no hay obras por realizar

Sergio Lozano

ANGOSTURA._ El Ayuntamiento no está pasando por ningún desorden financiero, explicó el Tesorero Municipal, Perfecto Ruelas Beltrán, al desmentir las declaraciones que hiciera la líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento.

Agregó que los empleados han tenido sus quincenas en tiempo y forma, cosa que no se miraba desde hace varios meses.

Además, el funcionario indicó que si la maquinaria y camiones de volteo están parados no es porque no haya combustible, lo que pasa es que las obras que se tienen en proceso en el Ayuntamiento las realizan empresas particulares, es por eso que el parque vehicular de la comuna se encuentra parado.

“Los únicos vehículos que se mueven son de los servicios públicos, esto para prestar servicios de recolección de basura, entre otros que por la importancia de las áreas no se pueden parar”, explicó.

Ruelas Beltrán dijo que el Ayuntamiento ha estado trabajando bien, y el Gobernador ha estado apoyando con recursos para salir adelante con la nómina.

“Sí es cierto que hay unas solicitudes que hace la líder sindical, las cuales se analizan para darles trámite, pero todo conforme a la ley, para ver cuáles se pueden apoyar y cuáles no”, refirió.

El Tesorero Municipal de Angostura dijo respetar las declaraciones de la líder.

Afirmó que sí se debe dotaciones de uniformes, pero no se los han otorgado porque no se sienta a platicar para poder llegar a un acuerdo y poder entregárselos, ya que ella quiere el dinero en efectivo o en cheque, no quiere que el Ayuntamiento haga la compra.

“Nosotros no podemos soltar un cheque a nadie, si no esta avalado por una factura y con las debidas cotizaciones de cuando menos tres proveedores, esos uniformes los tiene que mandar hacer el Ayuntamiento, no se le puede dar el dinero a la líder para que ella haga la compra”, recalcó.

Ante esto, la líder está cerrada a que se le entregue cierta cantidad de dinero para encargarse ella de la compra de uniformes, dijo, y eso no procede de esa manera, es por ello que no se les ha dotado de uniformes al personal sindicalizado.

Ruelas Beltrán hizo referencia en que la administración se termina en octubre y busca tener las finanzas sanas para cuando se llegue el cambio y que la nueva administración no le haga señalamientos, por eso quiere dejar todo en orden.