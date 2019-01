STASAG

Rechazan comisionados del Stasag presentarse a sus puestos

Si les retienen el salario, como advirtió la Alcaldesa Aurelia Leal, acudirán a los tribunales, adelante Alejandro Pimentel Medina

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los comisionados sindicales del Stasag que están cobrando en el Gobierno municipal pero que no desempeñan labores para la Comuna no se presentarán a los puestos que tienen asignados, a pesar de la advertencia de la Alcaldesa Aurelia Leal López de no pagarles el salario, adelantó Alejandro Pimentel Medina.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave manifestó que ya el año pasado la administración de Diana Armenta Armenta les dejó de pagar el sueldo a los comisionados sindicales, sin embargo, al final el Municipio tuvo que reintegrarles ese derecho por estar conveniado en el contrato colectivo de trabajo.

"Es una arbirtrariedad pisotear el contrato colectivo, pero nosotros vamos a seguir de frente, este caso ya fue visto por los tribunales y el contrato se tiene que respetar, les guste o no les guste", sentenció.

La semana pasada, la Presidenta Municipal Aurelia Leal López advirtió que nueve trabajadores sindicalizados del Stasag que están comisionados a labores exclusivas de la organización gremial no recibirán el pago de su sueldo si a partir del 30 de enero, este miércoles no se presentan a laborar en las áreas de la administración municipal en donde están dados de alta.

Entre esos nueve comisionados sindicales el Ayuntamiento eroga casi 3 millones de pesos en sueldos en un año, detalló la Alcaldesa.

Pimentel Medina subrayó que si Leal López quiere seguir pisoteando los derechos de los trabajadores del Stasag se defenderán en los tribunales.

"No nos vamos a incorporar a las áreas, violaríamos nuestro contrato colectivo, no creeríamos en nosotros mismos", dijo, "la señora va a seguir cometiendo violaciones y nosotros vamos a seguir demandando y amparándonos".

El secretario general del Stasag agregó que ya tienen listo el amparo que presentarán contra el fallo del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje que declaró inexistente la huelga que estallaron la semana pasada, el cual presentarán ante un juzgado de distrito federal a más tardar este martes.