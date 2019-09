Rechazan desalojo y uso de la Guardia Nacional y violencia en MazatlÃ¡n

Rechazan desalojo y uso de la Guardia Nacional y violencia en Mazatlán

Graciela Domínguez Nava dice que no es correcto que autoridades permitan que con esa violencia lleguen a desalojar a las familias

Belizario Reyes

Un rechazo al desalojo de 43 familias el pasado lunes en el Fraccionamiento San Fernando, en este puerto, y que se haya utilizado a la Guardia Nacional y violencia en ello, hicieron participantes en el Segundo Foro de Vivienda y Tenencia de la Tierra.

En su intervención para inaugurar el foro denominado “No hay Cuarta Transformación sin la Existencia de Viviendas Dignas en Mazatlán”, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, aprovechó ese espacio para pronunciarse al respecto.

“Quiero aprovechar este espacio también para pronunciarnos en contra del desalojo de familias como lo pasamos hace unos días, donde no es correcto que nuestras autoridades permitan que con esa violencia lleguen a desalojar a las familias”, añadió Domínguez Nava.

“Nuestro rechazo total para que se sigan con esas prácticas”.

Enrique Alarcón, quien acudió en representación del Alcalde Luis Guilllermo Benítez Torres, también recalcó que como Gobierno Municipal se condena el desalojo de las familias.

“El Presidente se apersonó con el representante y con las familias que fueron desalojadas ese día para reiterarles su apoyo y además, queremos denunciar, y hay que poner mucha atención todas las organizaciones, el Gobierno Municipal le va a poner mucha atención de procesos jurídicos que se llevan de Mazatlán, que fue el caso de la San Fernando”, continuó Alarcón.

“Y luego ya vienen con el desalojo atropellando lo más elemental de las familias, a niños con un acuerdo jurídico y no tener la capacidad de sentarse a negociar, porque todos los colonos de la San Fernando siempre han estado en la disposición de pagar sus terrenos”.

Por su parte la Diputada federal Olegaria Carrasco también se pronunció en contra de los desalojos que se están haciendo en viviendas como en el Fraccionamiento San Fernando.

“También me pronuncio en contra de esos desalojos que están haciendo, que son desgraciadamente inconstitucionales y no los podemos permitir, yo también me pronuncio y rechazo esa práctica que se ha estado manejando”, continuó la legisladora Carrasco, entre otros puntos.

“Vamos a tomar cartas en el asunto como se han estado tomando en algunos desalojos con ustedes y aquí desde la Cámara de Diputados también vamos a protegerlos y estar con ustedes en lo que esté de nuestra parte apoyarlos”.

Vecinos y dirigentes de colonos también se pronunciaron en contra de los desalojos no nada más en San Fernando, sino los que también han ocurrido en otros puntos de la ciudad, y del uso de la Guardia Nacional en ello, en el foro convocado por el Movimiento Amplio Social Sinaloense.