Rechazan trabajadores que conviertan en Covid al Hospital General de Guasave

No cuentan con el personal, los equipos y los insumos de protección suficientes para hacerle frente a lo que se prevé en esta Fase 3 de la pandemia, señala Víctor Garza, representante sindical

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Trabajadores del Hospital General de Guasave, a través de su dirigente sindical, Víctor Javier Garza Bustamante, rechazaron la disposición de la Secretaría de Salud de Sinaloa de convertir este nosocomio en hospital Covid, para atender exclusivamente a los pacientes con esta enfermedad.

El delegado sindical de la subsección 6, Sección 44, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, expuso que no cuentan ni con el personal, equipamiento ni insumos de protección suficientes para enfrentar lo que se prevé con la Fase 3 de la pandemia.

“Los trabajadores del Hospital General de Guasave al no contar con equipo suficiente de protección personal para todos, no se cuenta con equipo médico suficiente para lo que se calcula podría incrementarse los contagios, rechazamos ser un hospital Covid, al no sentir que tenemos lo necesario para la atención a esta pandemia”, manifestó.

Garza Bustamante expuso que continúa la falta de equipo de seguridad, material e insumos en los hospitales de todo el estado y las autoridades solo se preocupan por áreas Covid y filtros, como si lo demás no existiera.

“Resulta que las autoridades federales dicen que el cubrebocas no es necesario, que no pasa nada, que el riego es únicamente donde se atienden pacientes sospechosos, ¿o sea que el portador que no tiene los síntomas y pasea por los pasillos no contagia?, ¿el familiar que está cuidando un paciente que en ese momento no trae síntomas no contagia?”, cuestionó, “en fin, el criterio de los expertos pone muchas dudas, porque se mueren trabajadores de la salud de farmacia, de radiología, administrativos, etcétera”.

Al reconvertir este nosocomio en hospital Covid, el dirigente sindical explicó que recibirán a todos los pacientes con esta enfermedad de esta región, mientras que el IMSS y el ISSSTE tratarán otros diagnósticos, a pesar de que el Hospital General de Zona 32 del Seguro Social está mejor equipado.

“Ponemos en duda de quién toma las decisiones de qué es lo mejor para los pacientes y trabajadores en cuestión, de mejor equipado, oxígeno, aire comprimido para succión; equipos de diagnóstico rayos equis, laboratorio, más personal, más camas, más equipo de protección y de calidad e insumos suficientes”, indicó.

Ante esas circunstancias, es el hospital del IMSS el que reúne las mejores condiciones para reconvertirlo a Covid, expresó.

De acuerdo al líder sindical, al parecer este jueves se firmaría el convenio para que el Hospital General sea donde se atienda a los pacientes con Covid-19.