PEQUEÑOS GIGANTES

Recibe el ganador una casa de regalo

El preciado obsequio para Giovani fue dado por unos ‘ángeles de gran corazón’, reveló la conductora Galilea Montijo

Noroeste / Redacción

La noche del domingo, Giovani y Los Sacachispas cumplieron la meta de convertirse en los ganadores absolutos del reality show Pequeños Gigantes 2019. Y en un final para la historia, Giovani recibió una increíble sorpresa: Galilea Montijo le entregó una pequeña cajita roja, la cual en su interior tenía unas llaves.

“Unos ángeles de gran corazón, que pidieron permanecer en el anonimato, quisieron darte este regalo: una casa nueva para ti y tu familia”, dijo la conductora, quien inmediatamente después le pidió a Giovani que le enseñara las llaves a su mamá y le dijera que al fin le había comprado su casa. El momento se convirtió en uno de los más conmovedores de la temporada y logró que varias personas del público derramaran lágrimas.

Desde el primer programa, Giovani Chávez, originario de Rosarito, Baja California, conquistó al público por su carisma e inocencia. “El Capitancito”, de tan solo 5 años de edad, lideró durante 10 programas a “Los Sacachispas”, hasta llevarlos a la gran final y lograr el triunfo.

En cada emisión del programa, Giovani hacía reír al auditorio con sus divertidas y honestas respuestas. El pequeño llamó la atención por hacerle piropos tanto a juezas como a las invitadas al programa, entre ellas, María León, Yuri, Lucero, Paulina Rubio, Verónica Castro y Karol Sevilla.

En la segunda gala, Giovani mostró su álbum de vida y así fue como reveló que su debilidad es la comida, por esa misma razón le prometió a su mamá que cuando creciera, trabajaría muy duro “para nunca ver su refrigerador vacío”.

Otro momento emotivo que Giovani compartió fue su visita a Tijuana, donde se vio por primera vez su casa y la vida cotidiana que lleva con su familia. Este video conmovió hasta las lágrimas a Galilea Montijo, Karol Sevilla, Verónica Castro y Yuri.

“El mundo siempre te dice que si no tienes no eres feliz, y estos niños nos vienen a enseñar que lo más importante no es tener, sino ser feliz con lo que sea”, dijo Yuri después de ver el video en el que Giovani demuestra su gran corazón y lo orgulloso que está de su familia y su hogar.

Por su parte, Miguel Bosé comentó: “Bendita la alegría que tienes, que todo lo cura, que todo lo oculta y que nada ve, y bendita la alegría que nos das”.

Sin imaginarlo, este video se volvió viral, con más de 1.2 millones de visualizaciones en YouTube. La popularidad de Giovani creció, mientras “Los Sacachispas” comenzaron a demostrar su gran talento, hasta lograr ser los primeros finalistas de Pequeños Gigantes y luego convertirse en los ganadores del programa.

La del domingo, fue una noche mágica, llena de muchas sorpresas que difícilmente Giovani y todos sus fans podrán olvidar, pues literalmente le ha cambiado la vida, tanto a él como a su familia

* Con información de Lasestrellas.tv