Recibe el Premio al mérito social Agustina Ramírez 2021 la Dra. Beatriz Rodríguez

Noroeste / Redacción

Culiacán.– La Doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez recibió hoy el Premio al Mérito Social Agustina Ramírez 2021, de manos del secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, por su aportación en el tema de Género y Ciencias Sociales; Alianza matrimonial y conyugalidad en el grupo indígena triqui; violencia contra las mujeres en su relación de pareja; violencia en el noviazgo; feminicidio en Sinaloa, entre otras, encaminadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

En un acto simbólico debido a la pandemia, Mejía López entregó una medalla de oro, en cuyo anverso resalta la efigie de Agustina Ramírez y en su reverso el escudo del Estado de Sinaloa; un reconocimiento y un estímulo económico.

“Creo que he entendido parte de la mirada de Agustina Ramírez, con mujeres que tienen causa, con mujeres que han sabido dar una lectura de su casusa desde uno de los temas que tenemos que abrazar todos como es el género. Y hoy es importantísimo poder venir aquí a agradecer el trabajo que usted ha hecho en el área científica, pero también con un tema tan particular ahora a todas y todos los sinaloenses y todas y todos los mexicanos, me parece que es fundamental”, enfatizó.

Acompañada de su esposo, el Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño, y sus hijas e hijos Olga, Víctor, Fausto y Laura, la galardonada señaló que la historia de Agustina Ramírez fue contada primero, embellecida y luego retomada principalmente por los hombres, pero dirigida estratégicamente a las mujeres mexicanas. La versión de la historia de Ramírez creó una alegoría sobre las virtudes de la “maternidad republicana”, un ejemplo del deber de las madres de criar hijos leales a la patria.

“Lo que no está en duda, es que Agustina Ramírez es una heroína que nos recuerda que los hijos e hijas deben vivir una vida plena, y que debe impedirse que las y los adultos mayores terminen sus vidas en el abandono y la pobreza. Rescato de la historia la enseñanza y compromiso de las feministas para reinventar la historia, como una persona sujeta de derechos, demandantes de libertad, justicia, paridad e igualdad", dijo.

Este galardón es entregado año con año por Gobierno del Estado para reconocer públicamente a las mujeres que de manera desinteresada han contribuido con la sociedad por medio del arte, civismo o amor a la comunidad.

El Jurado calificador eligió por unanimidad a la Dra. Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, quien fue propuesta por la Red Nacional para la Paridad de Género desde el Nosotras (Renpagen). Su preparación académica consta de estudios de Trabajo Social, Maestría en Ciencias Sociales y en Salud Pública, y Doctorado en Ciencias Sociales, así como diversos cursos; laboralmente se desempeña como profesora e investigadora de tiempo completo, titular C, Directora del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre mujeres y hombres, en la Universidad Autónoma de Sinaloa; ha realizado diversas investigaciones, y publicado libros, destacando temas como: Género y Ciencias Sociales; Alianza matrimonial y conyugalidad en el grupo indígena triqui; violencia contra las mujeres en su relación de pareja; violencia en el noviazgo; feminicidio en Sinaloa, y varias más, encaminadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

*DATO

Dra. Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores; preside el patronato de la organización Unidas por la Paz, IAP, que atiende la violencia de género contra las mujeres y cuenta con un refugio para atender víctimas y a sus hijos en violencia extrema. Fue promotora de la instalación del Instituto Sinaloense de las Mujeres, donde fungió como consejera y miembro de la Junta de Gobierno; Secretaria General Ejecutiva cuando se fundó CEPAVI; Consejera Consultiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa, nombrada por el Congreso del Estado. Producto de su labor académica y social ha recibido varios reconocimientos y distinciones.