Recibe Elmer Mendoza el premio Letras de Sinaloa

Carlos Bojórquez

AHOME._ En el marco de la Feria Internacional del Libro de Los Mochis, el escritor culiacanense Elmer Mendoza recibió la noche de este lunes el Premio Nacional Letras de Sinaloa, en su décima primera edición.

El galardonado, quien asistió acompañado por su esposa Leonor, confesó que nunca pensó en recibir premios, por lo que experimentaba un sentimiento que calificó como 'completamente inédito', aunque en 2007 recibió el Premio Tusquets por su novela 'Balas de plata'.

"Lo recibo con mucho gusto, con mucha alegría, y como parte de la complicidad que tengo con esta feria y con la ciudad también, porque he escrito una novela que se llama Asesinato en el Parque Sinaloa, que me hizo descubrir que en todo el País vive gente de Los Mochis, y cuando tenía filas de firmas a veces estaban hasta seis de Los Mochis", expresó.

Asimismo, señaló que este premio es 'como un empujón' para trabajar más y mejor, desarrollando su carrera, y al cuestionarle sobre qué viene para Elmer Mendoza, dijo que aún hay mucho qué contar, o que al menos él necesita señalar, y no estrictamente que tengan que ver con un momento específico, como lo ocurrido el 17 de octubre en Culiacán con el intento de detención de Ovidio Guzmán.

"Yo ya dije que no escribiré una novela sobre el jueves negro de mi ciudad, es un acto muy vergonzoso, para nosotros fue humillante, y yo no pienso hacer un registro ni siquiera de ficción sobre eso. Pero hay muchas cosas que contar, yo vivo en un Estado muy dinámico, en muchos sentidos, y me ha dado los materiales suficientes para hacer mi literatura, incluyendo mi literatura fantástica, como la novela que acaba de salir, que se llama La Cuarta Pregunta", compartió.

La ceremonia fue presidida por el Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, y el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Papik Ramírez Bernal.

El funcionario estatal comentó que se decidió entregar el premio al creador del detective Edgar 'Zurdo' Mendieta "por considerar que su obra explora de manera afortunada el alma y el habla de los habitantes del norte del País, y crea un mosaico conmovedor de la historia convulsa del México actual".

Mientras que el Alcalde Chapman confesó que buscó en una librería alguna de las obras del homenajeado, pero que no había encontrado ninguna, por lo que le pidió a Elmer Mendoza que le firmara un ejemplar de 'Pedro Páramo'. "Te lo voy a pagar con una medalla conmemorativa de plata", le dijo.

Élmer Mendoza Valenzuela es el segundo sinaloense al que se le entrega el premio Letras de Sinaloa, que también ha obtenido el mochiteco Jaime Labastida, además de escritores de la talla de Vicente Leñero y Elena Poniatowska.

Publicó su primer libro, la recopilación de cuentos 'Mucho que reconocer', en 1978, al que siguieron cuatro más antes de que publicara su primera novela, 'Un asesino solitario'.

La consagración internacional le llegó con 'Balas de plata', en la que aparece el detective Edgar Mendieta, un funcionario de la policía mexicana que no es inmune a las corruptelas y que además consume ansiolíticos.

En el 2002 recibió el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, por 'El amante de Janis Joplin'; y en 2005 fue finalista del Premio Dashiell Hammett, con 'Efecto tequila'.