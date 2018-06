Recibe empresaria Letty Coppel a Mario Zamora en Mazatlán - Noroeste

Recibe empresaria Letty Coppel a Mario Zamora en Mazatlán

El candidato al Senado se reúne con el personal de los hoteles Pueblo Bonito

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El nivel de compromiso que siente Mario Zamora hacia los sinaloenses quedó claro esta mañana, al asegurar que no escatimará para trabajar por todos sus paisanos.

El candidato al Senado de la República habló con la franqueza que le caracteriza en ambos encuentros con empleados de dos hoteles de Mazatlán, convocados por la empresaria Letty Coppel.

“Nosotros no representamos al Presidente, no representamos al Gobernador, no representamos al Alcalde; representamos a ustedes, a la gente. Por eso nos tenemos que partir la madre por ustedes. Por eso tenemos que traer dinero a Fernando para que haga más cosas y al gobernador para que mantenga sus programas de desarrollo”, comentó.

El abanderado de la alianza Todos por México comentó que Mazatlán ha mejorado gracias a que no todos los políticos son flojos o transas.

“Sin duda, Mazatlán se ha transformado. Nadie lo puede negar. Es cierto que hay cosas que se han hecho mal y hay que castigar a los que han obrado mal. Hay que denunciarlos y meterlos a la cárcel. Pero no se vale decir que todos somos iguales. Si todos fuéramos rateros, no tendrían ese hermoso malecón que tienen hoy. Para hacer todo eso se requieren recursos y para eso estamos nosotros, para gestionar ese dinero”.

VAMOS A PAVIMENTAR 500 CALLES: PUCHETA

El candidato a la alcaldía, Fernando Pucheta, aseguró que durante el próximo trienio efectuará un intenso programa de mejoramiento de las vialidades.

”Vamos a pavimentar 600 calles en los próximos tres años. Vamos a mantener el Carnaval gratuito y vamos a trabajar para combatir la inseguridad”.

Pucheta Sánchez aseguró que las personas de bajos recursos no están solas.

“Cuando uno es pobre y lucha todos los días por sobresalir, a veces creemos que estamos solos. Si por dinero se tratara, jamás estaría aquí. Se puede creer. Soy hijo de un señor que laboraba en el muelle. Y lo único que nunca haré es chingarme a un pobre, porque faltaría a la memoria de mis padres”.

TIRADO HABLA DE AVANCES EN MAZATLÁN

La candidata a Diputada federal, Irma Tirado, comentó que Mazatlán ha crecido y que ha generado empleo para un sector que estaba marginado.

"Todos los avances que ha habido en Mazatlán ha redundado en mucho trabajo para la gente. Es un gusto ver los beneficios que llegan a la gente que jamás hubiera imaginado tenerlos basados en obra pública. Vamos a seguir trabajando y para ello traemos muchas propuestas. La mayoría de las mujeres que trabajan son madres jefas de familia que carecen de oportunidades porque no tienen tiempo de prepararse", expuso.

"José Antonio Meade, nuestro candidato a la Presidencia, otorgará becas para que puedan seguir preparándose. Y también está mi propuesta de que un trabajador acuda a juntas escolares sin perder su sueldo del día, esto para que pueda estar al pendiente de la educación de sus hijos".