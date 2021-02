Recibe Germán Escobar constancia como precandidato a Diputado Federal por el Distrito 6

Se registra para buscar una diputación federal por el distrito 6 ante dirigentes del PRI, PAN y PRD, simpatizantes y precandidatos a distintos puestos políticos

Leopoldo Medina

Ante dirigentes del PRI, PAN y PRD, simpatizantes y precandidatos a distintos puestos políticos, Germán Escobar Manjarrez recibió la constancia como precandidato del Partido de la Revolución Democrática a Diputado Federal por el Distrito 6, dentro de la alianza Va Por México.

Escobar Manjerrez, además de agradecer al partido por la oportunidad de formar parte de esta coalición, señaló conocer la agenda de trabajo, y lo que necesita Sinaloa.

“Tenemos muy claro a lo que vamos, estoy muy agradecido con el comité estatal del PRD, por haberme abierto las puertas, porque esto que está pasando aquí nos une mucho más, mi corazón es priista, pero ahora lo dividiré en tres”, señaló.

Morena, dijo, ha eliminado todo lo que se tenía, no cumplió con promesas y compromisos, por eso encabezará con mucha lealtad una lucha que dé buenos resultados.

“Soy una persona de resultados, de compromisos, y soy de una sola línea, vamos a honrar esta representación que me da aquí en la Alianza por México, vamos a trabajar, por eso. Agradezco a todos su apoyo y presencia en este día tan importante para mí”, resaltó el precandidato.

Escobar Manjarrez dejó claro a toda la militancia del partido y de la coalición Va Por México, que el compromiso que asume lo toma con energía y decisión.

“Esto apenas empieza, vamos a trabajar con mucha decisión, para tener buenos resultados por Sinaloa en la agenda por México”, resaltó.

Entre las figuras que acompañaron a Escobar Manjarrez, estaba Mario Zamora Gastélum, precandidato a la Gubernatura de Sinaloa, por la coalición PRI, PAN, PRD, quien en su mensaje exhortó a la militancia a la prudencia, a continuar cuidándose ante la pandemia.

“Me da mucho gusto estar hoy en PRD, donde me siento como en mi casa. Hoy venimos con mucha alegría a acompañar la constancia como candidato de nuestro amigo Germán, un hombre probado, que ya fue Alcalde, Diputado federal, y que ha demostrado resultados, con esto queremos decirle a la gente que aquí viene alguien a defender lo que somos”, resaltó el precandidato.

Agregó que figuras como el agricultor, el ganadero, acuicultores, son los que con esfuerzo hacen que llegue el alimento no solo a la mesa sinaloense, sino a millones de hogares mexicanos.

“Aquí nos une lo que somos, gente de bien, y nos importa que a la gente le vaya bien y mejor, no es ningún gobierno, ni es un partido político, nuestro enemigo es la pobreza, y 12 millones de pobres más en estos últimos dos años”.

También, dijo, el enemigo es la falta de oportunidades, en donde cientos de miles de pequeños empresarios tuvieron que cerrar, y miles de hombres y mujeres que perdieron su empleo.

“Aquí estamos los que en los hechos vamos a defender a la mujer, porque los sinaloenses somos hombres bien nacidos, no más violencia intrafamiliar; aquí nos vamos a comprometer a lo que se pueda medir, a que se acabe la pobreza que apremia en Sinaloa, vamos a acabar con la pobreza extrema, a que no haya un solo joven que no acabe la preparatoria, aquí habemos de todo, y nos complementamos muy bien”, resaltó Zamora Gastélum.

Marco Aurelio Vázquez, delegado en funciones como presidente del PRD Sinaloa, manifestó que, con este evento, el partido está demostrando que sigue vivo, que está su “sangre amarilla” circulando en todos los sentidos.

“Es un placer para mí, pertenecer a una coalición importante, donde mi partido está haciendo un trabajo digno, y que será factor para las futuras elecciones, agradezco a todos su presencia, y les deseo lo mejor”, destacó Aurelio Vázquez.

Durante el evento, se contó la presencia también de Adriana Díaz, secretaria general del Comité Nacional del PRD; Juan Pablo Estrada Vega, presidente del PAN en Sinaloa; Faustino Hernández, precandidato a la alcaldía de Culiacán.