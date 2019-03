Recibe homenaje de la UAS Ã‰lmer Mendoza

Recibe homenaje de la UAS Élmer Mendoza

El escritor se pronuncia por cambiar la imagen mediática de Sinaloa; comentan su libro No todos los besos son iguale

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ La FeliUAS le dedicó la fiesta de las letras porteñas al escritor Élmer Mendoza, que con el optimismo que lo caracteriza ha trabajado y lo sigue haciendo para cambiar al sinalonese a través de la literatura, fomentando la lectura u ofreciendo talleres para formar escritores.

El autor insiste en cambiar la imagen negativa que tiene el sinaloense en el imaginario de los mexicanos.

“Los sinaloenses tenemos que trabajar muy duro para cambiar esa imagen mediática, yo tengo un hijo artista exitoso y en esta región no se sabe de sus logros pero si un joven apuñala a otro se publica rápidamente y todos hablan de eso, tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que reconocer los grandes valores que tenemos”, expresó el autor de libros como Cóbraselo caro y El amante de Janis Joplin.

“Tenemos que trabajar sobre el pequeño espacio que nos rodea, el que nos toca de cerca, los que están en Concordia tendrán que hacerlo alrededor de su comunidad, lo mismo tendrán que hacer los mazatlecos, los de Navolato, Culiacán y Los Mochis”.

Mendoza señaló que el sistema educativo hace un trabajo descomunal porque tiene la gran preocupación de hacer que seamos mejores.

“Lucha por que los profesionistas, los maestros sean mejores, porque todos los sinaloenses lo seamos, y sabemos en el fondo que esa es la única imagen que vale la pena de nosotros. Los que nos preocupamos por la educación tenemos que trabajar muy duro para cambiar esa imagen”, el también miembro de El Colegio de Sinaloa.

“Pertenezco al universo de los libros y sé lo que se hace para que los libros lleguen a la gente, esta Feria es parte de ese rostro que tenemos que crear de los sinaloenses. Los autores de esta Feria son importantes, son parte de la voz múltiple de la literatura mexicana y puedo asegurar y comprobar que es una de las voces más importantes de América Latina. Hay que hacer que esta Feria sea parte de la memoria cultural de la universidad y de esta ciudad”.

La Feria tiene como invitado especial a la Universidad de Chihuahua, que mandó a un representante del rector.

También se dio un reconocimiento a Carlos Anaya, director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial y la UAS firmó un convenio de apoyo con el director general de bibliotecas de la Secretaria de Cultura de México, Max Arriaga, que quiere convertir a las bibliotecas de todo el País en un espacio de encuentro de las poblaciones de México en casas de la cultura activas y cargadas de energía.

UN BESO DE AMOR

No todos los besos son iguales es la reciente novela de Élmer Mendoza, y una de las presentaciones estrellas de la FeliUAS 2019.

El libro se presentó en el preámbulo de la inauguración protocolaria de la celebración de las letras que se celebrará hasta el domingo 31 de marzo en el Polideportivo de la UAS, con la presencia de 24 escritores, 80 actividades y 47 talleres infantiles.

En esta novela, el también autor de Un asesino solitario, hace una nueva versión, muy sinaloense de la Bella Durmiente.

El periodista Ariel Noriega exploró, interrogó al escritor para revelarle al público algunas partes del proceso creativo de esta obra.

“Elegí un cuento como la Bella Durmiente porque es un género con el que nadie me identifica, me gusta que no se sepa en dónde encasillarme, todavía me invitan a las ferias de novela negra pero mi propuesta es más abierta y los lectores lo saben”, argumentó Mendoza.

Noriega reveló que la Bella Durmiente es una chica de 15 años millennials y hay que conseguirle a alguien que le dé un beso de amor sincero para romper un hechizo.

“Me costo mucho hacer la novela, tardé en definir cómo se tenía que contar esta historia, empezó a correr después que definí el universo de las hadas y el carácter de la Bella Durmiente y su contraparte”, compartió.

“Decidí que el tiempo iba a ser abierto y que el espacio sería Sinaloa. Otros elementos fueron surgiendo de lecturas que me han dejado sorprendido como Hamlet de Shakespeare y un libro que leí sobre la isla en el Océano Índigo, en donde nacen las aves Fénix”.

Ariel Noriega fue introduciendo al auditorio en el mundo de No todos los besos son iguales.

“Todo se desarrolla en castillos, entre animales inventados por el escritor, es una especie de triller, en el que el hada que no fue invitada a la fiesta de la joven hace todo lo posible para que nadie despierte a la Bella Durmiente, es divertido leer cómo los personajes hablan como los sinaloenses”, mencionó

El libro está a la venta en el estand de la editorial Randon House Mondadori.