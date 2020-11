En el inicio de la FIL de Guadalajara digital

Recibe Lidia Jorge el Premio FIL de Literatura

Desde Lisboa, en la Casa de América, la autora portuguesa envió un mensaje en el que reocnoció

Nelly Sánchez

Recibir el Premio Intrnacional FIL de Literatura en Lenguas Romances fue para la escritora portuguesa Lidia Jorge como recibir noticias de regreso a la carta que envió a la lejanía con su literatura.

"Celebró participar en una ceremonia tan simbólica", dijo la autora en un mensaje transmitido desde la Casa de América, en Lisboa, en el inicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuya ceremonia se llevó a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, de la Universidad de Guadalajara.

"La Literatura es una carta que enviamos a la lejanía, lejos en el tiempo y el espacio, a veces llega a su destino, a veces recibimos noticias de regreso, cuando en Europa se aproxima el invierno, la FIL anuncia el premio en que las ocho lenguas romances encontraron un imaginario. Este año, por cuarta vez en 30 años, se elgiió la lengua portuguesa y en el destinatario de esa carta estaba escrito mi nombre".

Para agradecer contó la historia de "Homero", que en la tierra donde nació se trataba de una mujer y se llamaba María Encarnación, quien por el relato que contó, fue quien le abrió la ventana al imaginario literario.

"Era una anciana, muy pequeña, vestía ropa oscura, de escaso cabello color plateado, párpados enrojecidos, y uno de sus ojos vacíos, siempre estaba sentada inmovil, a primera vista parecía un despojo de persona pereo los niños sabían que no era así y se sentaban para escuchar lo que tenía que contar", dijo.

"Y contaba cantando, con una voz muy fina, a pesar de nunca habe tenido un libro cantaba romances antiquísimos que había aprendido de memoria, y nosotros, los niños, nos quedábamos cautivados, hablaban de amor, de combates armados, de aventuras prodigiosas de marineros".

La escritora señaló que había pasado mucho tiempo pero esa experiencia le enseñó la capacidad que puede tener el ser humano en un misterio que se llama vida. Y luego reconoció que ella merecía haber leído La Iliada, La Odisea, La Divina Comedia, Don Quijote, a Camoes, a Vieira y a Pessoa.

Pero también a Juan Rulfo y ese novela que inicia diciendo "Vine a comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, mi madre me lo dijo. Yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera".

"Merecía haber acompañado a los personajes y deambular con elllos en aquel pueblo fantasma y sentir respeto por ese libro porque también en su tierra la porosidad entre los vivos y muertos, conocía la prepotencia feroz y la insultante división de clases", apuntó.

"Muchas veces escuchó, aunque no exactamente iguales, las pisadas de don Pedro Páramo, aquel que se desmoronó en la tierra como un montón de piedras, para luego volver a sentir el rencor que le producía la obligación de respetarlo. ¡Qué sabia narrativa!"

A ella, agregó, no tuvo acceso a ningún libro, le hubiera gustado decir a los jovenes que no se engañaran, que se alejaran de aquellos que les prometen felicidad a cambio de soledad, o artefactos como compañía, monólogos en vez de charlas, ruido y no música, gritos y no canto, garabatos en lugar de mensajes, slogans en lugar de sabiduría y negocios en vez de amor.

"Y esas serían también las palabras que yo misma hubiera querido pronunciar en persona cerca de las interminables filas de jóvenes que visitan como en ningun otro lugar de la tierra en la Feria del libro de Guadalajara".

Ana Caballé, vocera del jurado del premio, destacó la altura literaria en que su obra novelística retrata el modo en que los seres individuales se enfrentan a grandes acontecimientos de la historia.

Lidia Jorge, señaló, es considerada una de las principales autoras y autores no solo por su obra novelísitca, sino poética, ensayística y teatral y una notable proyección intrnacional, que consigió el respeto unánme de la crítica con su novela La costa de los murmullos

Recordó que a lo largo de los años ha sostenido una carrera literaria marcada por la originalidad y sutileza de su estilo, por una independencia más que notable de criterio y una inmensa humanidad a la hora de acercarse a los temas de su obra; adolescencia, inmigración, la mujer, como la presesentación de los protagonistas de su obra.

"Para mí es un placer como secretaria del jurado, pero también como lectora y admiradora de tu obra, Lidia, es un placer felicitarte efusivamente por este galardón más que merecido y porque a lo largo de toda tu trayectoria literaria has demostrado una especial sensibilidad hacia los problemas de la gente".