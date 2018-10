Recibe Yuridia 14 nuevas certificaciones por el Ã©xito de sus Ã¡lbumes y sencillos

Recibe Yuridia 14 nuevas certificaciones por el éxito de sus álbumes y sencillos

.

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ Las tradicionales Fiestas de Octubre, celebradas en la ciudad de Guadalajara, tuvieron como invitada a Yuridia, sonorense que recibió 14 nuevas certificaciones por el éxito de sus más recientes álbumes y sencillos.

Este impresionante número de reconocimientos son un hito tanto en la carrera de la cantante como para cualquier artista nacional en los últimos años.

Sus logros la colocan como una de las artistas mexicanas de mayor éxito y esto queda asentado con su actual #DesiertoTour con el cual Yuridia ha tenido múltiples sold outs en locaciones tales como Auditorio Nacional CDMX, Auditorio Telmex Guadalajara, Auditorio Citibanamex Monterrey, Plaza de Toros Monumental El Paseo, San Buenaventura, Teatro Morelos, Toluca, Palenque de Durango.

Además de Tijuana e Iguala, The Wiltern Theatre, LA, House of Blues ( Las Vegas y San Diego), Aztec Theatre, San Antonio, Tx, Hidalgo Theatre, Hidalgo, Tx, Arena Theatre, Houston, Tx, The Van Buren, Phoenix, AZ, entre otros, se informó en un boletín.

Su más reciente producción Primera Fila, además de hacerla acreedora a las certificaciones de la noche del lunes, ha dado como resultado su reciente nominación a las Lunas del Auditorio en la Categoría Balada.

De este material se desprenden sus éxitos Amigos no por favor, Respóndeme Tú y La Duda, temas que han estado en los primeros lugares del top nacional de radio y plataformas digitales, el primero de ellos, incluso con un video que ya cuenta con 244 millones de reproducciones en YouTube.

La ex académica, en medio de su Desierto Tour 2018, ofreció su talento ante más de 25 mil personas reunidas en el Auditorio Benito Juárez.

Certificaciones de álbumes:

La Voz De Un Ángel – Diamante + 3 Platinos

6 – Platino

Entre Mariposas – Platino + Oro

Habla El Corazón – Doble Platino + Oro

Nada Es Color de Rosa – Platino + Oro

Para Mí – Cuádruple Platino

Primera Fila – Platino

Certificaciones de sencillos:

“Irremediable” – Oro

“Ya Te Olvidé” – Doble Platino

“Amigos No Por Favor” – Platino

“Cobarde” – Platino + Oro

“Te Equivocaste” – Platino

“Ya Es Muy Tarde” – Platino + Oro

“Respóndeme Tú” - Oro