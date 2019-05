Reciben 806 maestros federales el cheque que les corresponde

El cheque fue simbólico, pero lo celebraron por lo alto, en pleno teatro Ángela Peralta.

Sheila Arias

“El cariño se demuestra en la nómina”, expresó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, al rezonificar a 806 maestros federales en el puerto que esperaron siete años el salario que les correspondía.

El cheque fue simbólico, pero lo celebraron por lo alto, en pleno teatro Ángela Peralta.

Ahí, los maestros del SNTE 27 celebraron el pago y pusieron fin a los jalones que encabezaron por el recurso.

“El cariño se demuestra en la nómina, es cierto, hace siete años tenían en ese rezago, en esta injusticia, inequidad, lo que se llame, lo cierto es que no estaban recibiendo el billete, yo le dije a Juan Alfonso (Secretario de Educación Pública y Cultura), pues demuestra, ayuda a los que enseñan a nuestros niños y niñas, así que merecen este apoyo”, comentó el Gobernador.

Esta entrega correspondió a la última etapa de rezonoficación que incluyó a 806 maestros de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, la mayoría están adscritos a este puerto.

El proceso para atender los rezagos de pago inició en octubre del año pasado, de acuerdo con información de la SEPyC, en diciembre se regularizaron los primeros maestros; en febrero se realizó otra etapa, y este lunes concluyó el proceso. En total 1,446 docentes fueron beneficiados, su pago implicó un recurso federal de 6.5 millones de pesos.

Al acto público también asistió el líder del SNTE 27, Edén Inzunza, quien celebró, junto a los maestros, el logro al grito de “cheque”, “cheque”.

En su intervención, Juan Alfonso Mejía López agradeció a los maestros su entrega en las aulas y su espera en el proceso de regularización. También les dejó un mensaje.

“Mi abuelo fue puntual, cuando nos despedíamos me dijo ‘no se le olvide que en esta familia y en este mundo sólo hay dos tipos de personas: las que son agradecidas y las que no lo son, y en esta familia no hay lugar para los mal agradecidos. Yo le vengo a dar las gracias a la familia del Magisterio por su compromiso con los niños de Sinaloa”, comentó.

Los maestros quedaron complacidos, para ellos el pago fue una batalla ganada que tardó siete años.

806

maestros entraron a la rezonificación de pago desde ayer

1,446

docentes se beneficiaron con la regularización de pago de acuerdo con su zona federal

$6.5 millones

es el recurso que se destinó para los pagos pendientes