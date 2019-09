Reciben el Premio Valladolid a las Letras las jaliscienses Diana GarcidueÃ±as y Rita Stenner

Reciben el Premio Valladolid a las Letras las jaliscienses Diana Garcidueñas y Rita Stenner

La velada fue amenizada por el piano de Eduardo Dueñas y la guitarra de Alets Malafama

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ La noche del viernes se reconocieron las letras de Jalisco, la 16 edición del Premio Binacional Valladolid a las Letras fue entregado a dos mujeres del estado del mariachi, Diana Garcidueñas, de Tonalá, recibió 225 mil pesos por su novela Antonia y la shingamadriza, y Rita Stenner, de Zapopan, por su cuento infantil Inés la pequeña que venció a una bruja obtuvo 120 mil pesos.

Los galardones y los cheques que acreditan a las ganadoras los entregaron Raúl Rico González, como miembro del Consejo Consultivo del Premio; Olga María Enciso, directora del reconocimiento literario, y Lorena Tirado, Directora Nacional de Asuntos Internos del Sistema Educativo Valladolid, en una ceremonia solemne en el Centro Cultural Multiversidad.

La velada fue amenizada por el piano de Eduardo Dueñas y la guitarra de Alets Malafama, que tocaron 100 años y Coincidir.

Lorena Tirado subrayó el gran esfuerzo que ha significado llegar a la 16 edición del Premio Valladolid a las letras.

Enfatizó en las satisfacciones que le ha dado a la institución educativa trabajar por la literatura de México.

Recordó que no sólo se entrega un trofeo y un cheque, es de los pocos premios que publica la obra y la presentan en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este año el cuento ganador se presentará el 5 de diciembre, y la novela el 6 de diciembre.

Olga María Enciso señaló que este año le encantó que ganaran dos mujeres y que la novela es de destacar porque el personaje protagonista es una mujer luchona, trabajadora, como hay muchas en México, que solas sacan adelante a sus hijos.

Raúl Rico recalcó la transparencia con la que son elegidos los premios de cuento y novela que entrega el Sistema Educativo Valladolid, una empresa que tiene claro que apoyar la literatura es contribuir a que la lectura le permita a México ser un mejor País, más habitable, más pacífico.

Hacer visible a la mujer

“El Siglo 21 es el de las mujeres, porque cada vez somos más visibles, nuestro trabajo cada vez es más reconocido, siempre hemos hecho muchas cosas muy útiles pero hasta ahora es que aprendimos a exigir nuestro derecho a que se aprecie lo que hacemos”, señaló Diana Garcidueñas.

“Antonia y la Shingamadriza es la historia de una mujer que va descubriendo su fuerza, el poder que tenía de definir su vida a través de su trabajo. Esas historias están en las calles, yo las escucho en el mercado, en las casas, en las calles de Tonalá. La novela la escribí para poner en un lugar visible a la mujer”, relató.

La heroína de la novela, Antonia, es víctima del machismo, al que se sobrepone a contracorriente de su formación cultural y social.

“La protagonista sufre por el machismo, pero no quise que su pareja la golpeara porque es un lugar común, la violencia la ejerce su esposo de otras maneras, no le da dinero, la hace trabajar, la menosprecia psicológicamente y sexualmente; y ella es la que saca adelante a su hija y toda la economía de su casa”, reveló sobre la historia que en dos meses más será editada por Horson Ediciones Escolares.

El lenguaje de los tonaltecas

“Tuve miedo al utilizar palabras altisonantes, trabajé mucho en esa parte, buscando siempre crear metáforas, para conseguir con ese elemento un lenguaje literario. En Tonalá los personajes hablan así y necesitaba que ese elemento estuviera presente para que el lector sintiera la verosimilitud”, añadió la ganadora de la categoría Novela.

Que los libros les enseñen a los niños cómo defenderse

“Este libro habla del abuso sobre los niños, el cuento no toca lo sexual, está inspirado en algo que marcó mi infancia, hubo una bruja que fue mi tía. En la casa de mi abuela materna había un libro alemán sobre cómo educar a los niños, era terrible, daba tips sobre cómo amedrentar a los niños que se chupan el dedo, y decía que había que decirles que al chupar los dedos se harán largos y había que recortarlos, así me amenazaba mi tía cuando me veía chuparme el dedo”, compartió la joven escritora Rita Stenner.

“Mi hija también tuvo un problema en la escuela, por platicadora la maestra la castigaba en una esquina, eso le causó problemas de autoestima, nunca supo cómo decírmelo, y este cuento lo hice para que los niños al leer mi cuento sepan que en los cuentos, en los libros, pueden encontrar las palabras para expresar lo que sienten y cómo se sienten con las situaciones que viven”.

En su experiencia como madre y víctima, Stenner reconoce que es muy importante que los niños lean, es en las letras en donde van a aprender cómo defenderse.

En Inés, la pequeña que venció a una bruja, el tema central es el abuso infantil, pero lo más importante es que ofrece herramientas a los pequeños de cómo enfrentar el bullying, el acoso y el abuso en sus diferentes maneras de presentarse, incluso de parte de sus padres y otros seres queridos.