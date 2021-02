Reciben universitarios de la UAS, empresarios y funcionarios reconocimiento 'Héroes del Mundo'

Los galardones fueron entregados por parte del Consejo Mundial de Boxeo, la Fundación Scholas y el periódico El Heraldo de México por su lucha contra el Covid-19; entre los reconocidos están Juan Eulogio Guerra Liera, Luis Alfonso Lizárraga, Efrén Encinas Torres y Miguel Ángel Manjárrez quien falleció en enero a causa de esta enfermedad

Antonio Olazábal

Luego de que la Universidad Autónoma de Sinaloa recibió el pasado mes de octubre el premio nacional al mérito humanitario por la labor hecha contra el Covid-19 que otorga el Consejo Mundial de Boxeo, la Fundación Scholas y el periódico El Heraldo de México, hoy 25 de febrero se reconoció de manera individual a todos los actores que hicieron posible esta distinción.

El galardón se llamó 'Héroes del Mundo' y se les entregó a Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la UAS; Luis Alfonso Lizárraga Lizárraga, miembro de la Banda El Recodo; Héctor Moreno, futbolista seleccionado nacional; Patricia Corrales Burgueño, directora del Bienestar Universitario; Manjarrez Impresiones, Marcial Silva Gómez, delegado del Issste en Sinaloa; Luis Rafael López Ocaña, delegado del IMSS en Sinaloa; Efrén Encinas Torres, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

También se reconoció a Gerardo Alapizco Castro, director de la Facultad de Medicina de la UAS; a Manuel de Jesús Lara Salazar, a Christian Aldo Muñoz Madrid, director de Promoción y Prevención de la Salud; a la Facultad de Medicina de la UAS, al Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la UAS y a la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Casa Rosalina.

Otro de los galardonados fue Miguel Ángel Manjarrez Beltrán, empresario, ex presidente de la Canacintra que falleció en enero a causa del Covid-19, ya que formó parte de los esfuerzos para recabar apoyos para atender la pandemia mediante la UAS.

Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la universidad, indicó que estos reconocimientos son la prueba del trabajo en conjunto, y no de un solo individuo.

"Buscaban en dos categorías reconocer los esfuerzos de instituciones, que eran una de esas dos categorías, y de individuos que permitían, y que sobresalen en este trabajo contra la pandemia", compartió.

"La Universidad Autónoma de Sinaloa concebimos que todo el trabajo que se realiza no es de un solo individuo, no es del Rector, no es de ningún director, sino que es un conjunto de esfuerzos, que hoy nos ha permitido tener la distinción en Sinaloa por parte del Consejo Mundial de Boxeo, de Scholas y del Heraldo de México, como la institución que sobresale en el esfuerzo, en la lucha para erradicar la pandemia, para controlar quienes están contagiados para evitar que esto prolifere, pero sobre todo acudir de diferentes maneras para quien lo necesita", añadió.

Luis Alfonso Lizárraga, líder de El Recodo.

Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del CMB, señaló que esta convocatoria se hizo para dar a conocer los esfuerzos de quienes están luchando contra la pandemia, y que la UAS y todos los premiados se merecen este reconocimiento.

"Héroes de la Humanidad es el concepto que el CMB identificó, lanzamos una convocatoria nacional, la fundación no religiosa del Papa, Scholas, el CMB y el Heraldo de México hicimos una convocatoria para recibir nominaciones, para identificar esos casos en donde instituciones, individuos, pudieran dar a conocer estas historias mágicas", manifestó.

"La realidad es que la Universidad Autónoma de Sinaloa, con un gran líder, como lo es Juan Eulogio Guerra, una persona dedicada, tiene una dedicación de servicio, un liderazgo natural, se subieron al ring inmediatamente, identificaron áreas de acción, identificaron las situaciones que estaban a la mano para poder atender una gran cantidad de complicaciones que se tenían, y estuvieron ahí para tenderle la mano a miles de personas", añadió.

Luis Alfonso Lizárraga Lizárraga dedicó su reconocimiento al sector salud, mismo que es el que se encuentra en primera línea enfrentando la pandemia.

"Este es un reconocimiento que lo comparto con todo gusto, con todos los doctores, con todos los médicos, con todos los enfermeros que han estado dando su pecho, su corazón al frente para poder durante todos estos 12 meses salir adelante, un reconocimiento que compartimos con el Doctor Encinas, que sin lugar a duda ha hecho un trabajo impecable, llevando muy acertadamente todo el tema de la pandemia", subrayó.