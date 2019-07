Â¿Recibiste una tarjeta de crÃ©dito no solicitada? Te decimos quÃ© hacer

¿Recibiste una tarjeta de crédito no solicitada? Te decimos qué hacer

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros advierte tener cuidado ante esos casos

Istar Meza

CULIACÁN._ Los casos en que personas que desean obtener una tarjeta de crédito no lo logran es cuando no se cuenta con un historial crediticio; se tienen atrasos en el pago de algún crédito; tienen su historial crediticio con registros negativos, o bien, por algún error en la información que proporciona el Buró de Crédito al banco.

Por otro lado, hay personas que no han solicitado nada pero reciben una tarjeta de crédito a su nombre, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros advierte tener cuidado ante esos casos.

Recomienda que antes de que correr a utilizar la tarjeta, se tome conciencia de que no se trata de ningún obsequio y que su mal manejo puede atraer una situación muy desfavorable para el bolsillo.

“Las instituciones financieras sólo podrán emitir y entregar tarjetas previa solicitud del cliente, por lo que al expedirlas sin su consentimiento incurren en una falta a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y podrán ser sujetas de una sanción”, informa Condusef.

Explica que actualmente las tarjetas de crédito son uno de los medios de pago más utilizados, de modo que una mala práctica de algunas instituciones financieras es emitirlas sin solicitud y autorización de por medio, debido a la comisión que los bancos o instituciones pagan a sus ejecutivos por colocar productos entre sus clientes.

Condusef advierte que tener un nuevo medio de financiamiento en ocasiones podría ser causa de furor y emoción; sin embargo, puede terminar por generar varios problemas como:

Adeudos por comisiones: al ser un producto que no se solicitó, no hubo oportunidad de comparar, por lo que puede que no sea lo más adecuada para el bolsillo, es decir, no se puede saber qué tan caras son las comisiones.

Problemas serios como un robo de identidad: si de una forma ya hicieron llegar una TDC sin autorización o solicitud, seguramente es porque tienen los datos personales, por lo que es importante tomar cartas en el asunto de manera instantánea, pues no es cualquier cosa.

Una mala nota en el historial crediticio, la cual podría durar varios años: si por alguna razón se llega a activar la TDC o no se ha cancelado, puede generar costos, que al no pagarlos se convierten en una mala nota ante el Buró crediticio.