Reclama ex Presidente Felipe Calderón a Ricardo Anaya que haya violentado los derechos políticos de Margarita - Noroeste

Reclama ex Presidente Felipe Calderón a Ricardo Anaya que haya violentado los derechos políticos de Margarita

Abusaste de tu poder, le restrega el ex Presidente al candidato presidencial por la coalición Por México al Frente

Noroeste / Redacción

29/05/2018 | 11:18 AM

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, acusó al candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", a Ricardo Anaya Cortés, de violentar los derechos políticos de su esposa y ex aspirante independiente a la presidencia de México, Margarita Zavala Gómez del Campo.

"A mí no me cuentan que una mujer es la primera en levantarse y la última en irse a dormir, yo lo vi siempre con mi mamá. Crecí en una familia donde la igualdad siempre ha sido la norma, por eso un #México justo con las mujeres es mi prioridad", escribió Anaya Cortés en su cuenta Twitter, lo que originó una réplica del ex mandatario nacional.

