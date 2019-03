Reclamo de mujer policía evidencia falta de equidad de género en corporaciones

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El reclamo de equidad de género en la designación de puestos de mando, por parte de una agente de la Policía Municipal de Ahome, derivó en una serie de hechos que puso en entredicho el compromiso del Gobierno Municipal con las mujeres.

El viernes, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Rosario Dignora Valdez López subió al estrado, sin estar programada, y señaló que no hay equidad de género en las corporaciones policiacas. Con diplomas y reconocimientos en mano, lamentó que toda su preparación no le ha valido para obtener un puesto de mando.

Expuso que durante los últimos tres años ha concursado para ser promovida dentro de la corporación, pero se le ha rechazado la solicitud.

Al día siguiente, trascendió que Valdez López había sido arrestada, y diversas organizaciones civiles asumieron que había sido un acto de represalia por su atrevimiento.

Juan Francisco Fierro Gaxiola, director general de Seguridad Pública Municipal, calificó lo sucedido como una confusión por las circunstancias en que se dieron los hechos.

"Ella no se presentó a trabajar el viernes, y tenía una actividad, asignada por parte de su jefe inmediato, en el puerto de Topolobampo. Se procedió a hacer la boleta de arresto por faltar al servicio. El arresto es una sanción que viene en el reglamento interior, no es que ella esté en una celda, significa que está cumpliendo un servicio dentro del edificio, y no está incomunicada, ni se están violando sus derechos humanos", explicó.

El jefe policiaco reconoció la ausencia de mujeres en los puestos de mando de la corporación, pero argumentó que las designaciones se han justificado por méritos, y aseguró que se está trabajando en ese sentido.

Fierro Gaxiola negó que el arresto de Dignora sea una medida de represión, e indicó que cuando ella ha solicitado permiso para acudir a foros o seminarios, se le han concedido sin problemas. Asimismo, dijo que la agente se reincorporará de forma normal a sus labores.

Tras darse a conocer el arresto, un abogado intentó promover un juicio de amparo reclamando 'un ataque a la libertad personal' de Dignora, así como 'actos de incomunicación, malos tratos, tortura y cualquier otra violación de derechos humanos', pero la agente no ratificó la denuncia, señalando que no dio su consentimiento para presentarla.