RecolecciÃ³n de basura en muelles de MazatlÃ¡n no es responsabilidad del Ayuntamiento: Aseo Urbano

Recolección de basura en muelles de Mazatlán no es responsabilidad del Ayuntamiento: Aseo Urbano

Sabe administrador que en la zona federal entra la Administración Portuaria Integral y no el Municipio, señala Miguel Luis Morales Lizárraga

Alma Soto

El que los muelles del Parque Bonfil estén llenos de basura no es responsabilidad del Municipio, porque están dentro de una zona federal a cargo de la Administración Portuaria Integral, manifestó Miguel Luis Morales Lizárraga, jefe de Aseo Urbano de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

El administrador del Parque Bonfil, Francisco Castillo López, acusó a la Comuna de que hace meses no realiza la recolección de basura en los muelles.

Morales Lizárraga indicó que si los acusan de que las calles paralelas a los muelles tienen basura, entonces asumirían la responsabilidad, porque esas sí le corresponden a Aseo Urbano.

Las calles están limpias porque cada uno de los que tienen negocios aquí saben cuándo va a pasar el camión recolector y sacan las basuras el día que les corresponde, como en toda la ciudad, el camión pasa tres días por semana, sea lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, expresó.

“Parece que el administrador del Parque Bonfil es nuevo para no saber que la API o la empresa a la que contratan para la recolección de la basura son las responsables de que los desechos se acumulen, es un servicio por el que ellos pagan y no al Municipio, que no recibe ni un peso por ello”, declaró.

Y efectivamente, en un recorrido de Noroeste por los muelles, éstos rebosan de basura.