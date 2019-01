CONDUSEF

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude, al buscar financiamiento

No dejarse engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito, que ofrecen algunas empresas que no son financieras y no están reguladas.

Existen varias empresas que ofrecen créditos de hasta cinco millones de pesos, sin aval ni requisitos, Condusef advierte, al recurrir a empresas "patito" para solicitar financiamiento, se cae en el riesgo de ser víctima de fraude. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros explica, que hay empresas que no están registradas ante el SIPRES de la Condusef, por lo que su dinámica para operar es pedir un depósito de algún porcentaje del monto solicitado para autorizar el préstamo. El pago que se solicita es con la justificación de sufragar gastos como "administración o gestoría", pero al final no se entrega nada, y al no estar constituidas como instituciones financieras, la Condusef no tiene facultades para atender reclamaciones en estos casos de incumplimiento. La Comisión recomienda que sí se requiere financiamiento, se acuda a instituciones autorizadas y supervisadas. No dejarse engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito, que ofrecen algunas empresas que no son financieras y no están reguladas. No compartir información personal, contraseñas, NIP o cualquier otro dato de cuentas, ni realizar transferencias electrónicas o depósitos bancarios, si no se está seguro de la correcta identificación de la entidad que otorga el crédito. Antes de dar alguna comisión por "gastos de gestoría", es importante asegurarse de la viabilidad del crédito. VERIFICACIÓN La Condusef recomienda cerciorarse de la identidad y registro de la institución a través del SIPRES https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp ya que es mucho más seguro acudir con instituciones debidamente autorizadas.

