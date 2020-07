Recomienda López-Gatell uso de cubrebocas, pero no será obligatorio, reitera

El Subsecretario de Prevención de la Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez explicó que el uso de cubrebocas es una medida complementaria a los cuidados como el lavado de manos y la sana distancia para prevenir la propagación del Covid-19, aun así no será anunciado como medida obligatoria

Karen Bravo

“No hay oposición alguna al cubrebocas. El Gobierno de México recomienda el uso de cubrebocas pero hemos dejado muy en claro (...) que no lo vamos a hacer una medida obligatoria desde el Gobierno de México”, enfatizó.

“Eso no quiere decir que no lo recomendemos, pero consideramos que la sociedad está conformada de personas maduras, de personas conscientes que pueden tomar decisiones favorables no solo a su propia salud sino a la salud de otras personas”, agregó.

El funcionario explicó que el uso de cubrebocas puede ayudar a disminuir la probabilidad de que el virus SARS-COV-2 salga de la vía respiratoria de la persona que esté infectada.

“Se ha recomendado usar el cubrebocas particularmente en los espacios cerrados”, dijo.

“Es una medida auxiliar que complementa al lavado de manos, agua y jabón preferentemente al alcohol gel, complementa a la sana distancia que es importantísima, complementa la protección del estornudo con el ángulo del codo, complementa quedarse en casa cuando se está con síntomas”, expresó.

López-Gatell Ramírez recomendó a la población el uso de cubrebocas, pero no dejar de lado las medidas de prevención anunciadas, enfatizando en el cuidado de la sana distancia y no salir de casa a menos que sea necesario.