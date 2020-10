Recomiendan adelantarse a dejar flores en panteones de Mazatlán para no aglomerarse el Día de Muertos

Luis Antonio González Olague informa que el 1 y 2 de noviembre se permitirá el acceso de las personas a los camposantos en grupos de 100 personas y durarán solo de 15 a 30 minutos

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Para evitar aglometaciones y con ello prevenir el contagio del Covid-19, el director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague, recomendó a las personas que si pueden adelantarse a dejar flores en las tumbas de sus seres queridos que ya fallecieron que lo hagan.

“Se pueden adelantar, yo creo que es lo mejor que pueden hacer algunos, porque eso de estar donde está toda la bola como que no es muy conveniente”, expresó González Olague.

“Yo voy a vigilar que se cumpla lo que decimos, sin embargo, a ir a hacer cola ahí pues no, yo digo que no (que no se deben esperar hasta el Día de Muertos para ir a dejar flores a los panteones), al cabo los que tenemos ahí no se van a ir”.

Reiteró que si algunas personas se adelantan a dejar flores en las tumbas de sus seres queridos se evitaría que el 1 y 2 de noviembre haya aglomeraciones de personas frente a los camposantos queriendo entrar y eso prevendría el riesgo de contagios del coronavirus.

También dio a conocer que ya está muy avanzada la limpieza en panteones municipales, tanto en la zona urbana como rural de Mazatlán, se tiene una cuadrilla de Parques y Jardines realizando dichos trabajos y ya tienen un avance de hasta el 80 por ciento.

Precisó que será el 1 y 2 de noviembre cuando se regulará la cantidad de personas que ingresen a los camposantos tanto públicos como privados, para prevenir las aglomeraciones y contagios del Covid-19.

Esos días posiblemente se instalarán vallas metálicas como apoyo para regular la entrada y se permitirá el ingreso de grupos de 100 personas entre 15 minutos a media hora, por lo que se considera que será complicado para algunas personas estar esperando media hora bajo los rayos del sol a que salgan las otras personas para poder ingresar.

Los panteones estarán abiertos de las 6:00 a las 18:00 horas esos días, dijo el director de Servicios Públicos Municipales.