Recomiendan inhabilitar a ex funcionarios - Noroeste

ESCUINAPA

Recomiendan inhabilitar a ex funcionarios

Hay ocho procedimientos administrativos contra ex funcionarios públicos por observaciones, dice auxiliar jurídico del Síndico Procurador

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Existen ocho procedimientos administrativos a ex funcionarios públicos por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, de los cuales cuatro fueron determinados como graves por lo que se recomienda inhabilitación a cargos públicos, informó la auxiliar jurídico del Síndico Procurador.

“En lo que va de esta administración se han hecho ocho procedimientos administrativos a ex funcionarios públicos de diversas administraciones públicas, cuatro ya pasaron a Presidencia Municipal, pero al parecer no han sido ejecutados”, dijo Mónica Cárdenas Tamayo.

Informó que los cuatro procedimientos en que el Síndico Procurador realizó el año pasado y que tienen determinado el inhabilitar de ser funcionarios públicos por cierto tiempo fue entregado a Presidencia Municipal.

Pues aunque el Síndico Procurador recomienda que se ejecuten estos procedimientos es sólo el Presidente Municipal que en su caso fue Hugo Enrique Moreno Guzmán y hoy es Fernanda Oceguera Burques los que pueden determinar la ejecución de este procedimiento en contra de esos ex servidores públicos.

“Debemos tener claro que Síndico Procurador inicia los procedimientos, pero solo puede hacer eso y recomendar al Presidente Municipal lo que se debe hacer, quien debe ejecutar es el Presidente, si no lo hace esa inhabilitación no procede, queda hasta ahí el proceso que se hizo”, dijo.

Manifestó que de los ocho procedimientos que se han hecho, cuatro son solo para amonestaciones por cuestiones administrativas, esto se puede hacer en cualquier momento, pero también señaló que la ejecución la tiene que hacer el Presidente en funciones, el Síndico Procurador, que en su caso es hoy Rosalva Barrón Crespo, no tiene esa facultad.

Cárdenas Tamayo indicó no poder dar los nombres de esos ex funcionarios, ya que no se les puede exhibir, incluso cuando se ejecuta el procedimiento, solo se pone el número de expediente en el portal de transparencia del Gobierno Municipal.

Además que mientras no haya una ejecución tampoco el Síndico Procurador tiene la facultad de darlo a conocer.