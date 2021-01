Recomiendan reconsiderar ubicación de Parque Aeroespacial

Parques industriales deben construirse el sur de la Ciudad, no al norte, señala presidente del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de Mazatlán

Alma Soto

Jorge Aviña del Águila, presidente Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de Mazatlán, llamó a la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable y a la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa, a considerar el lugar donde se ubicará el Parque Aeroespacial MZT.

“El lugar adecuado para ubicar ese tipo de proyectos es la zona industrial del corredor Mazatlán-Villa Unión planeado para tal efecto; sin embargo, se sabe que los propietarios han especulado con los precios del terreno y la zona se ha mantenido sin promociones adecuadas a pesar de las ventajas competitivas que la zona provee: aeropuerto cercano, posibilidad de espuelas ferroviarias y la zona proclive para la instalación portuaria”, señaló Aviña del Águila a través de un documento.

La zona de crecimiento hacia el norte de la ciudad, expresó, tiene una vocación natural relacionada con el turismo ecológico de gran nivel.

“¿Por qué poner en competencia industrial dos zonas con diferente visión de desarrollo?”, cuestionó.

Aviña del Águila comentó que según el Decreto Municipal 37, publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, cualquier proyecto a desarrollar en la zona norte de la ciudad en las inmediaciones de la Maxipista Mazatlán-Culiacán debe de ser puesto a la consideración ciudadana con representación en el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de Mazatlán y ello no se ha solicitado para su cumplimiento.

Aseguró que el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mazatlán no permite un parque aeroespacial en esa zona, en función a su tabla de compatibilidades, lo que se le hizo notar a la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable con la idea de que el proyecto naciera con certeza jurídica, pero el comentario no fue tomado en cuenta.

Apuntó que los artículos 6 y 7 del Decreto Municipal 37 señalan claramente esa prohibición.

En el caso del artículo 6, apunta que no se otorgarán, licencias de construcción para comercios y servicios que no estén ligados al uso carretero o logístico; en cuanto al artículo 7, se expresa que, en función de la existencia da un corredor Industrial al sur de la ciudad, Corredor Mazatlán-Villa Unión, y con el fin de facilitar inversiones públicas y privadas donde se establece la industria media y media pesada, no se podrán abrir dos frentes Industriales.

Están por salir permisos para Parque Aeroespacial: Planeación