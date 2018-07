Reconoce Óscar Camacho de Mocorito, que no le favorecieron los votos - Noroeste

Reconoce Óscar Camacho de Mocorito, que no le favorecieron los votos

El ex candidato dice que no le favoreció el triunfo, pero dice que seguirá trabajando por el bien de Mocorito, además dice que no regresará al cargo de delegado federal

Sergio Lozano

06/07/2018 | 4:16 PM

Foto: Sergio Lozano

MOCORITO._ El ahora ex candidato del PRI, PANAL y PVEM, a la Alcaldía de Mocorito, Óscar Camacho Rodríguez, reconoció que los votos no le alcanzaron para lograr el triunfo en la pasada elección, por lo que agradeció a todos los mocoritenses que le brindaron su apoyo. Además, le dio las gracias al equipo de campaña que lo acompañó durante 45 días, así como al mismo PRI por ese respaldo que le dieron.

