Reconocen a Chava y Ontiveros - Noroeste

VOLEIBOL DE PLAYA

Reconocen a Chava y Ontiveros

Lombardo Ontiveros y el entrenador Salvador González recibieron un merecido homenaje durante la celebración de la Copa Pacífico de Voleibol de Playa 2018, que se celebró en el puerto este fin de semana.

Carlos Robles

Como una forma de reconocer la excelente trayectoria de dos de los íconos a nivel nacional que ha dado el puerto en esta disciplina, los organizadores de este certámen decidieron realizar este homenaje al margen de dicho torneo.

Con una imborrable sonrisa dibujada en el rostro, el entrenador “Chava” González se mostró agradecido por este reconocimiento, el cual recibió acompañado de sus amigos y familiares.

“Me siento muy contento por este homenaje, uno no espera esta clase de reconocimiento, sobre todo porque son mis alumnos quienes lo organizan y le agradesco mucho esto”, dijo González.

“Es bien sabido que a mi no me gusta mucho estar bajo reflectores, pero hay que dejarse querer de vez en cuando”, añadió.

González expresó estar contento de poder compartir este momento con grandes amigos y compañeros, pues ha sido gracias a ellos que ha llegado hasta donde se encuentra, siempre con el afán de dar una digna representación de México.

“Todos estan aquí compartiendo esta felicidad, pues estamos aquí haciendo un trabajo con el suelo de poder constatar de que en México se pueden lograr muchas cosas en base al trabajo”, comentó.

Por su parte, Ontiveros también agradeció dicho reconocimiento, y acompañado por su esposa y su recien nacida hija, la alegría no se hizo esperar al momento de recibir dicho galardón.

“Estoy muy contento, no me queda más que agradecer a los organizadores del torneo, quienes hicieron esto posible, en lo personal estoy muy emocionado por esta distinción, que me la llevo en el corazón”, comentó Ontiveros.