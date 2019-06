Reconocen a García Páez como Ingeniero Civil del año en Sinaloa

El especialista en hidráulica es el galardonado este 2019 por el Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa

Heriberto Giusti Angulo

21/06/2019 | 11:03 AM

CULIACÁN._ A unos días de que se celebre el Día del Ingeniero en México, el Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa anunció que Fernando García Páez será el galardonado de este año.

“Cada año nosotros reconocemos la trayectoria al 'Ingeniero Civil del Año'. En esta ocasión, el programa que tenemos para festejar el Día del Ingeniero iniciará el domingo 30, con una cuarta gran carrera que iniciará a las 7 de la mañana, frente a las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa; será un recorrido de 5 kilómetros”, indicó Juan Carlos Meza Gastélum, director de esta asociación.

“Hasta el viernes 5 de julio se hará un acto protocolario, donde se realizará un acto solemne y se entregará el reconocimiento al 'Ingeniero Civil del Año' en este 2019; está programado para las 8 de la noche, en el Salón Venecia”.

García Páez cuenta con maestría y doctorado en el ámbito hidráulico de la ingeniería civil. Además, es investigador, docente y Director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán.

“El área en la que me he desempeñado principalmente es el área de la hidráulica, y de esta área que es un tanto amplia, básicamente he estado trabajando sobre dos aspectos principales que se les denomina 'fenómenos extremos', que tiene que ver con sequías y tiene que ver con inundaciones”, dijo.

El especialista compartió que el Colegio al que pertenece ha presentado un plan de trabajo ante las autoridades correspondientes, para buscar mitigar las inundaciones que se han experimentado en los últimos años, pero indicó que dichas autoridades no han tenido la apertura para ponerlo en acción.

“Hay un Atlas de Riesgo, y de los riesgos que considera es de inundación. Pero es un Atlas que solamente da un valor sobre el riesgo de la inundación, pero no da alternativas; el Atlas nada más identifica una problemática, pero para las alternativas el Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa ha propuesto, en varias ocasiones, un Plan Maestro de Drenaje Pluvial”, explicó.

“Los permisos de construcción, para toda la infraestructura, debería tener como condición un análisis de inundación. Pero el Reglamento de Construcciones del Ayuntamiento de Culiacán no considera un procedimiento sobre cómo debe hacerse ese estudio, y es de los más importantes porque implicaría un estudio hidrológico, un estudio hidráulico, un estudio estructural y uno de movilidad urbana”, mencionó.