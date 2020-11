Reconocen a sinaloenses con el Premio Estatal del Deporte 2020

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno con la presencia de Quirino Ordaz Coppel

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Al hacer la entrega del Premio Estatal del Deporte 2020, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel extendió la gratitud de todos los sinaloenses hacia estos destacados deportistas, porque han puesto muy en alto el nombre de Sinaloa tanto a nivel nacional como internacional, pues recalcó que no hay una disciplina deportiva donde no se tenga un campeón nacional o mundial sinaloense.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, donde el mandatario estatal, acompañado por su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz; por la directora del Isde, Paola Moncayo Leyva, y por el presidente del Patronato Impulsor del Deporte de Sinaloa, Carlos Chávez López, entregó los galardones a destacados deportistas convencionales y paralímpicos, así como sus entrenadores, encabezados por el voleibolista de playa José Luis Rubio Camargo, el atleta paralímpico Benjamín González Sauceda, el entrenador de voleibol de playa Salvador González Arreola, y el entrenar de taekwondo paralímpico, Reymundo Calderón Medina.

En su mensaje a los galardonados, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel reiteró que este Premio Estatal del Deporte al que se han hecho merecedores, además del estímulo económico, representa la gratitud de los sinaloenses porque lo que hacen es un ejemplo a seguir.

“Sinaloa, lo he dicho, es tierra de campeones, aquí no hay disciplina, no hay área, no hay asignatura en el deporte en donde no tengamos un campeón nacional o campeón mundial, por eso es que tenemos que aprovechar y seguir desarrollando el enorme potencial, capacidad y talento que tienen las y los sinaloenses. Ya quisieran muchos estados tener el liderazgo que tiene Sinaloa en el deporte”, dijo.

Por ello, señaló que para su gobierno era muy importante abrir más espacios deportivos y mantener en buenas condiciones los ya existentes, y recordó que desde el inicio de su administración se han alumbrado campos deportivos en un equivalente a iluminar la distancia que separa a Culiacán de Guasave.

En cuanto a las obras en proceso y que están pronto a inaugurarse, citó dos que son las más trascendentes, como la pista de atletismo de tartán, ubicada en Culiacán, que será la mejor de todo el noroeste del país, donde se invierten 60 millones de pesos y que abrirá al público en febrero. También se refirió a la techumbre de la alberca olímpica de Mazatlán, donde también se invierte una cuantiosa cantidad de 40 millones de pesos.

A su vez, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, dijo sentirse muy orgullosa de todos estos deportistas que han puesto muy en alto el nombre de Sinaloa.

“Para mí la disciplina deportiva es un deber con nuestra sociedad, porque vemos a ustedes jóvenes lo que ustedes representan para nuestros niños, que son una fuente de inspiración, y por ello les expreso mi total reconocimiento y también para sus familias”.

En nombre de los galardonados hizo uso de la voz el entrenador de voleibol de playa, Salvador González Arreola, quien dijo que como entrenador y como deportista, hace manifiesto su más sincero reconocimiento y agradecimiento por el firme apoyo del Gobierno del Estado y por el decidido compromiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel, para impulsar la cultura física y la práctica del deporte, en especial el de alto rendimiento, al que se dedica.

“Hoy Sinaloa es un ejemplo de espacios deportivos de calidad, de preparación, de formación y desarrollo integral, de jóvenes entregados al deporte de alto rendimiento de excelencia”, destacó.

Al dar la bienvenida, la directora del Instituto Sinaloense del Deporte (Isde), Paola Moncayo Leyva, destacó que de los siete galardones del Premio Nacional del Deporte que la semana pasada entregó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tres fueron sinaloenses, el propio Salvador González, el taekwondoín paralímpico Juan Diego García López, y la sofbolista de la Selección Mexicana, Anahí Lizárraga.

También consideró algo histórico el hecho de tener tantos sinaloenses clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Galardonados del PED 2020

Deportista convencional

Primer lugar.- José Luis Rubio Camargo (voleibol de playa)

Segundo lugar.- Luz Daniela Gaxiola González (ciclismo de pista)

Tercer lugar.- Brianda Tamara Cruz Sandoval (box)

Deportista paralímpico

Primer lugar.- Jorge Benjamín González Sauceda (atletismo de pista)

Segundo lugar.- Juan Diego García López (Tae Kwon Do)

Tercer lugar.- Juan Martín Díaz Martínez (surfing)

Entrenador convencional

Primer lugar.- Salvador González Arreola (voleibol de playa)

Segundo lugar.- Ana María Quintero Esparragoza (gimnasia)

Tercer lugar.- Joaquín Humberto Rojo Estrada (Tae Kwon Do)

Entrenador paralímpico

Primer lugar.- Reymundo Calderón Medina (Tae Kwon Do)

Segundo lugar.- Francisco Javier Galarza Meraz (atletismo de pista)

Tercer lugar.- Iván Guadalupe Montoya Meléndrez (atletismo de pista)

Institución u organismo

Francisco Alberto Ibarra Fong, presidente del Instituto de Deportistas Sordos de Sinaloa.