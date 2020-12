Reconocen a trabajadores del STASE con 25 años de servicio

Este año serán galardonados 173 burócratas por cumplir un cuarto de siglo en servicio público, pero 63 recibieron el reconocimiento de forma simbólica en el salón Figlostase

Karen Bravo

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado reconoció a 173 burócratas que cumplieron 25 años de servicio.

En un evento encabezado por Teresa Ochoa Pérez, dirigente del STASE, en compañía del Gobernador Quirino Ordaz Coppel entregaron de forma simbólica reconocimientos y medallas a 63 burócratas en el salón de eventos Figlostase.

“Este día es un evento más de reconocimiento que cada año se nos hace a quienes, como nosotros, cumplimos 25 años de servicio; sin embargo, hubiéramos querido hacerlo mejor, pero como todos sabemos la pandemia de Covid-19 vino a obstaculizar los proyectos y estilos de vida”, expresó Ochoa Pérez.

La líder del STASE también recibió su galardón de manos del Gobernador por sus 25 años de servicio público.

En su participación, Ordaz Coppel destacó la reforma a la Ley de Pensiones del Estado en el que los trabajadores obtendrán ahora 50 días de aguinaldo y no 35, además de que podrán retirarse con el 100 por ciento de su salario.

“Yo siempre he estado cerca del STASE, lo fui cuando fui subsecretario de Administración y como Secretario de Finanzas, a mí me tocó empujar la Ley de Pensiones, gracias a ello Sinaloa tiene una Ley de Pensiones como no la tienen otros estados; tienes que darle seguridad jurídica a los trabajadores”, comentó el mandatario estatal.