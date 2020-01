Reconocen diputados y Estado que no midieron el impacto econÃ³mico con la reforma a la Ley de Residuos

Reconocen diputados y Estado que no midieron el impacto económico con la reforma a la Ley de Residuos

Sergio Jacobo Hernández, líder del PRI en el Congreso, Mario González Sánchez, Diputado, del PT, así como Carlos Gandarilla, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable aceptaron que desconocen el número de empleados y empresas afectadas con esta aprobación

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Diputados de la 63 Legislatura, así como el Ejecutivo Estatal reconocieron que desconocen el impacto económico que habrá por la reforma a la Ley de Residuos y Medio Ambiente en Sinaloa, aprobada el pasado jueves en sesión ordinaria.

Sergio Jacobo Hernández, líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, antes de llevarse al pleno la iniciativa, reconoció que votarían a favor del proyecto, cuestionado sobre el impacto en la economía de Sinaloa por esta ley, reconoció que no se analizó.

“No tenemos nosotros cuantificado el impacto económico, pero evidentemente sí hay que reconocerlo, que si tendrá que haber por supuesto en este sentido”, aceptó.

--¿Y no tendrían que tenerlo?

“Es que distintos intereses que todos son válidos que están en juego, el interés económico, empresarial, en fin, pero aquí hay un interés que es el que está privilegiándose, que es el del cuidado del medio ambiente...el desarrollo económico de Sinaloa tiene que ser necesariamente compatible con el cuidado de los recursos naturales”.

--¿Dentro de este dictamen no tiene contemplado a lo mejor algún crédito o algún apoyo a los empresarios que tengan que migrar o cambiar su tecnología?

“No se consideran, de lo único que se habla es de la necesidad, no explícitamente, de generar algún tipo de estímulos para que las empresas que hagan esta migración reciban apoyo de parte del Estado”.

Un día antes de aprobarse la reforma, empresarios de la entidad pidieron que suspendieran la votación, ya que no es lo que requiere un Sinaloa sustentable, y vendría una afectación fuerte al empresariado en el Estado.

Ante ello, Mario González Sánchez, líder del Partido del Trabajo dijo también que no cuantificaron las afectaciones económicas, pero se legisló a favor del medio ambiente, además criticó a los empresarios por no acercarse a ellos en una primera instancia, que expresaran su descontento con tiempo.

“Tenemos seis meses cabildeando esta iniciativa de ley, y no es mía eh, lo aclaro, no es mía, pero es una ley que es excelente, es una ley que vamos a respaldar el Partido del Trabajo, ¿por qué hace seis meses no se acercaron y nos dieron a todos nosotros cifran donde realmente teníamos que trabajar?”, cuestionó.

“Señores industriales acérquense, porque vienen más leyes que probablemente vayan a afectar muchas de la economía de ustedes, nosotros somos responsables y respetuosos, pero con tiempo, no de la noche a la mañana se presenten, y vengan a tratar de solucionar algo que se cabildeó hace ocho meses”, añadió.

En tanto Carlos Gandarilla García, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, también reconoció que no hay una medición de las empresas que se verían afectadas por esta reforma, ni el número de empleados que podrían perder su trabajo, sin embargo los invitó a sumarse a otras alternativas de negocios.

“Invitamos a los sectores que fabrican el plástico, y lo digo con ese énfasis, que son los fabricantes de plásticos a nivel nacional, que no tienen presencia en el Estado de Sinaloa pero que también nos importa porque permite generar empleos y generar trabajo, que se migren a las alternativas que se están manejando a través de conceptos mucho más vanguardistas aprovechando las tecnologías”, mencionó.

Dijo que a pesar del descontento del empresarial por la aprobación de la reforma a la Ley de Residuos, aún se debe trabajar en conjunto, ya que empresarios, Gobierno y la ciudadanía, son piezas claves en el cuidado del medio ambiente.

“Yo creo que el tema pasa precisamente con la participación de los empresarios, te repito, se tienen que aprovechar las tecnologías y acceder a los productos que ya son biodegradables, y fomentar también con eso una economía que permita también fomentar lo que tenemos en Sinaloa”, expresó.