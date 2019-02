MALOS MANEJOS

Reconocen malos manejos en estancias infantiles, pero en niveles superiores

Encargadas de guarderías de Sedesol se manifestaron en evento del Gobernador Quirino Ordaz Coppel en Guasave para que interceda por ellas y por padres afectados

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Sí hay malos manejos en los recursos que se destinan a las estancias infantiles de Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, pero la corrupción no está en las guarderías sino en niveles superiores de la dependencia federal, manifestó Lucero Calleros.

La encargada de la guardería La casita de Micke detalló que el subsidio del Gobierno Federal es de 950 pesos al mes por niño, pero nunca les ha llegado completo.

"Los malos manejos vienen desde arriba, para cuando los subsidios llegaban a nuestras manos llegaba muy poco, no nos llegaba completo, son 950, pero nunca nos llegaba completo. Si yo tengo 60 niños inscritos me llegaban de 55 (por ejemplo), nunca me llegó un pago completo y en todas las estancias se manejaba lo mismo", aseguró.

Calleros aseveró que cualquier equivocación, incluso errores de dedo al escribir los nombres de los niños, ya se tomaban como pretexto para no entregarles el subsidio.

Un grupo de mujeres se manifestaron en el evento que encabezó Quirino Ordaz Coppel en esta ciudad, para solicitarle que interceda por quienes trabajan en las estancias infantiles y por los padres de familia que resultarán afectadas si recortan el presupuesto para este programa y la edad de atención de los niños.

"Los padres de familia están muy preocupados por no saber qué es lo que va a pasar, no podemos estar trabajando como particulares porque tendríamos que cobrarles una cuota mínima de 350, 400 pesos", expresó Calleros.

"Nosotros atendemos un nivel bajo de padres de familia, que son empleadas domésticas, que trabajan en tortillerías ¿cuánto es lo que pueden ganar diario?, ¿para pagar la mitad de lo que ganan a la guardería?, como que no".

Agregó que no es justo que les quiten el apoyo, porque sin el subsidio de la Secretaría de Bienestar no podrán subsistir.

"El Gobierno está muy decidido que nos va a quitar el 50 por ciento del subsidio, pero redujo la edad a 2 años 11 meses cuando era de 3 años 11 meses, lo que representa un 70 por ciento, la mayoría", indicó.

La propuesta que hizo la Secretaría de Hacienda y que está respaldado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de entregarle el dinero directo a los padres de familia no la ven viable ya que al tener el recurso en sus manos muchos preferirán destinarlo a otros gastos urgentes, como el pago de la luz, que a la estancia infantil.

Al abordar este tema, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, manifestó que es un tema que se debe de atender y evaluar de manera profunda, porque quizás podrá haber abusos en muchas guarderías, pero también hay gente muy buena con una gran vocación, además de la alta demanda de este servicio, y no por unos que hayan incurrido en malos manejos deben de pagar todos.